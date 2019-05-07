Yerel Seçim 2019
Teknoloji NASA asteroid savunma sistemini 2022de test edecek
BİLİM

NASA asteroid savunma sistemini 2022'de test edecek

NASA, Dünya'ya çarpma tehdidi bulunan asteroidlere uzay boşluğunda müdahale edilerek yönünün değiştirilmesini amaçlayan asteroid savunma sisteminin ilk testini 2022'de gerçekleştirecek.

Haber Merkezi AA
Proje kapsamında, NASA tarafından tasarlanan DART uzay mekiği, 2022'de Dünya'ya 11 milyon kilometre mesafede olacak
Proje kapsamında, NASA tarafından tasarlanan DART uzay mekiği, 2022'de Dünya'ya 11 milyon kilometre mesafede olacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinde yer alan açıklamada, "Çift Asteroid Yön Değiştirme Testi" (DART) adı verilen deneme kapsamında Temmuz 2021'de uzaya fırlatılacak kinetik etki aracının Eylül 2022'de asteroidi vuracağı kaydedildi.

Proje kapsamında, NASA tarafından tasarlanan DART uzay mekiği, 2022'de Dünya'ya 11 milyon kilometre mesafede olacak Didymos asteroid ikilisine ulaşıp merkezdeki Didymos A asteroidinin yörüngesinde dönen Didymos B'ye çarparak kinetik etkiyle asteroidinin yörüngesinde Dünya'daki teleskoplardan gözlenebilecek yüzde 1'lik bir değişim ortaya çıkarmaya çalışacak.

NASA ile Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı iş birliğiyle yürütülen DART projesi çerçevesinde 2015'ten bu yana gözlem ve araştırma faaliyeti sürdürülüyor.

Asteroid savunma sistemi, Dünya'yı zehirli maddeler içeren yakındaki asteroidlerin çarpmasından korumayı amaçlıyor.

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin merak edilenleri.
ABDnin silahlarıTürk askerine çevrildi

ABD'nin silahları
Türk askerine çevrildi

Türk askerine ABD-İsrail yapımı silahlarla saldırıyorlar.
Esed mutabakatı hiçe saydı

Esed mutabakatı hiçe saydı

​İki stratejik bölge rejim güçleri tarafından ele geçirildi.
Çözüm süreci<br>diye bir şey yok

Çözüm süreci
diye bir şey yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar.
Vekalet edecek

Vekalet edecek

İBB Başkan Vekilliğine Vali Yerlikaya görevlendirildi.
Patlatma<br>testine girecek

Patlatma
testine girecek

​Yüzde 100'e yakın yerli imkanlarla geliştirildi.
'Can suyu' oldular

'Can suyu' oldular

​Üç arkadaş 'susuz tarıma' karşı çözüm üretti.

2 Haziran yerine <br>neden 23 Haziran

2 Haziran yerine
neden 23 Haziran

​İstanbul seçimlerinin iptal olmasının ardından dikkat çeken tarih.
İrade gasbını görmezden gelemeyiz

İrade gasbını görmezden gelemeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın iptal kararını yorumladı.
S-400 eğitimi başlıyor

S-400 eğitimi başlıyor

​Türk askerleri eğitim için Rusya'ya gidecek.
Bir kavanoz<br>bal verip aldılar

Bir kavanoz
bal verip aldılar

Rus yapımı 1984 model aracı görenler inanamıyor.
Arakanlıların ümidi<br>Türk Sahra Hastanesi

Arakanlıların ümidi
Türk Sahra Hastanesi

Hastaların başka ülkelerde tedavisine izin verilmiyor.
Diyarbakır'da PKK'ya darbe: <br>3 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya darbe:
3 sığınak imha edildi

​Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde operasyon sürüyor.
Dev takip

Dev takip

Premier Lig devi Abdülkadir ve Yusuf'u izledi.
İstanbul’da yeniden seçim

İstanbul’da yeniden seçim

YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline karar verdi.
Dedesinin tarifi<br>ile üretiyor

Dedesinin tarifi
ile üretiyor

​100 bin ton üretiyor ama siparişlere yetişemiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.