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NASA duyurdu: Mars'ta dikkat çeken keşif

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ın yüzeyinde gezegende yaşam olasılığına işaret sayılan organik moleküller buldu. Science News internet sitesinin haberine göre, canlı sistemlerde de bulunan karbon ve hidrojenden meydana gelen organik moleküller, Mars'ta daha önce yaşam olabileceğine dair ipucu veriyor.

15:51 . 13/07/2023 Perşembe
AA
Mars

Mars

NASA'nın Perseverance keşif aracının bulduğu organik moleküller Mars'ta yaşamın yapı taşı olarak görülürken, gezegende daha karmaşık bir jeokimyasal döngünün var olabileceği tahmin ediliyor.

Molekülün oluşum sürecine ilişkin farklı hipotezler olmasına karşın, araştırmacılar organik moleküllerin hangi tür olduğunu henüz tespit edemedi.

Karbonun keşfi, Mars’ta yaşam ihtimalini ortaya koysa da biyolojik olmayan süreçlerle de oluşma ihtimali değerlendiriliyor.

Daha önce Mars'taki Gale Kraterinde de organik molekül tespit edilmişti.



#Krater
#Mars
#NASA
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