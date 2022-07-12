Teknoloji NASA paylaştı Evrenin en derin görüntüsü
BİLİM

NASA paylaştı: Evrenin en derin görüntüsü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'ndan evrenin şimdiye kadar yakalanmış en derin görüntüsünü paylaştı. Dünya’dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötede görüntü toplayan teleskop, uzayın gizemlerine kapı açıyor.

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NASA paylaştı: Evrenin en derin görüntüsü
Foto: NASA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötedeki James Webb teleskobunun kaydettiği görüntüleri paylaştı.

  • NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.

Webb'in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanan ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin başlangıcını temsil edecek.

Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskobun "net ve iyi odaklanmış" görüntüler yakalayabildiği ve beklenenin üzerinde optik performans sergilediği bilgisi paylaşıldı.

Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunduğu görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor.

Teleskobun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.

GÖRÜNTÜLER ABD BAŞKANI BİDEN'A DA İZLETİLDİ

Görüntüler, ABD Başkanı Joe Biden'a Beyaz Saray'daki bilgilendirme toplantısında gösterildi.

Jamess Webb Teleskobu'nun çektiği diğer görsellerin ise bugün NASA tarafından yayınlanması bekleniyor.

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