Teknoloji NASA uzaydan ilk küresel su araştırmasını yapacak
BİLİM

NASA uzaydan ilk küresel su araştırmasını yapacak

NASA liderliğindeki bir uluslararası uydu misyonu, dünyanın okyanusları, gölleri ve nehirleri üzerinde ilk kez kapsamlı bir araştırma yapmak üzere büyük bir 'Dünya bilimi' projesi kapsamında Güney Kaliforniya'dan fırlatılmak üzere yola çıktı.

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Haber Merkezi Reuters
​NASA uzaydan ilk küresel su araştırmasını yapacak
SWOT

Yüzey Suyu ve Okyanus Topografisi'nin kısaltması olan SWOT olarak adlandırılan gelişmiş radar uydusu, bilim insanlarına gezegenin %70'ini kaplayan, hayat veren sıvının benzeri görülmemiş bir görüntüsünü vermek için tasarlandı ve aynı zamanda iklim değişikliğinin mekaniğine ve sonuçlarına yeni bir ışık tutuyor.

Milyarder Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in sahibi olduğu ve işlettiği bir Falcon 9 roketi, SWOT'u yörüngeye taşımak için Los Angeles'ın yaklaşık 170 mil (275 km) kuzeybatısındaki Vandenberg ABD Uzay Kuvvetleri Üssü'nden şafaktan önce kalkmaya ayarlandı.

Her şey planlandığı gibi giderse, SUV boyutundaki uydu birkaç ay içinde araştırma verilerini üretecek.

Yaklaşık 20 yıldır geliştirilmekte olan SWOT, bilim adamlarının dünyanın %90'ından fazlasında okyanusların, göllerin, rezervuarların ve nehirlerin yükseklik-yüzey ölçümlerini yüksek çözünürlüklü ayrıntılarla toplayacağını söylediği gelişmiş mikrodalga radar teknolojisini içeriyor.

Araştırmacılara göre, gezegenin radar taramalarından 21 günde en az iki kez derlenen veriler, okyanus sirkülasyonu modellerini geliştirecek, hava ve iklim tahminlerini destekleyecek ve kuraklığın vurduğu bölgelerde kıt tatlı su kaynaklarının yönetilmesine yardımcı olacak.

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