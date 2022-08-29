Teknoloji NASAnın Artemis I kalkışı ertelendi
BİLİM

NASA’nın Artemis I kalkışı ertelendi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Artemis I uzay aracını Ay’a göndermeyi amaçlayan görevi, uzay aracının motorundaki teknik bir sorun nedeniyle ertelendi.

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Haber Merkezi DHA
NASA’nın Artemis I kalkışı ertelendi
NASA’nın Artemis I kalkışı ertelendi

NASA’nın en güçlüsü olarak bilinen Artemis I uzay aracı, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Ay’a gitmek üzere kalkış yapacaktı.



NASA’dan yapılan açıklamada, Artemis I’in motorundaki teknik bir arıza nedeniyle kalkışın ertelendiği duyuruldu. Kalkışın 2 Eylül’de yapılacağı öngörülüyor.



Göreve adını veren Artemis, Yunan mitolojisinde Apollon’un ikiz kardeşi olarak biliniyor. NASA astronotu Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Apollo programı kapsamında ‘Apollo 11’ adlı uçuşla aya ilk ayak basan insanlar oldu.

NASA’nın yeni Ay roketi rampaya yerleştirildi
FOTOĞRAF 6
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NASA’nın yeni Ay roketi 29 Ağustos’ta planlanan fırlatma öncesinde ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan rampaya yerleştirildi.
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Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ve Orion uzay aracının gerçekleştireceği bir uçuş denemesi olan Artemis I görevi çerçevesinde fırlatılacak roketin yaklaşık 98 metre uzunluğunda ve 3.99 tonluk itiş gücünde olduğu açıklandı.
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SLS roketi tarafından Ay yörüngesine gönderilecek Orion insansız uzay aracının 42 gün görevde kalarak benzer bir uçuşun gelecekteki insanlı uçuşları nasıl etkileyebileceğine dair veri toplayacağı bildirildi.<br>
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Asıl hedef 2025<br>2025’e kadar insanları Ay yüzeyine döndürmeyi planlayan Artemis Ay programının ilk görevi olan Artemis I’in başarıya ulaşması halinde NASA, Mayıs 2024’te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatı bir Ay uçuşunda taşıyacak.<br>
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2025 yılında ise Artemis III görevi çerçevesinde 1970’lerden bu yana ilk kez Ay’a insan indirilecek.
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NASA’nın yeni Ay roketi rampaya yerleştirildi
NASA’nın yeni Ay roketi rampaya yerleştirildi
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni Ay roketi, 29 Ağustos'ta planlanan fırlatma öncesinde rampaya yerleştirildi.

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