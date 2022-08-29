NASA’nın Artemis I kalkışı ertelendi

NASA’nın en güçlüsü olarak bilinen Artemis I uzay aracı, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Ay’a gitmek üzere kalkış yapacaktı.
NASA’dan yapılan açıklamada, Artemis I’in motorundaki teknik bir arıza nedeniyle kalkışın ertelendiği duyuruldu. Kalkışın 2 Eylül’de yapılacağı öngörülüyor.
Göreve adını veren Artemis, Yunan mitolojisinde Apollon’un ikiz kardeşi olarak biliniyor. NASA astronotu Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Apollo programı kapsamında ‘Apollo 11’ adlı uçuşla aya ilk ayak basan insanlar oldu.