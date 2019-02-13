Teknoloji Neptün ve Uranüsteki dev fırtınalar görüntülendi
BİLİM

Neptün ve Uranüs'teki dev fırtınalar görüntülendi

Hubble uzay teleskobu, Uranüs ve Neptün gezegenlerindeki dev fırtınaları görüntüledi. Neptün gözlemlenen fırtınanın ABD'nin yüz ölçümünün 2 katı büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.
NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından yapılan açıklamada (NASA), Hubble teleskobunun kaydettiği son görüntülerde, Neptün'de koyu dev fırtınanın tespit edildiği belirtildi.

ABD'nün yüz ölçümünün 2 katı

Neptün'de tespit edilen fırtınanın ABD'nin yüz ölçümünün 2 katı büyüklüğünde olduğu saptandı.

Uranüs'ün kuzey kutbunun da "parlak devasa fırtına bulutları" ile kaplı olduğu ifade edildi.

Neptün'ün farklı yerlerindeki fırtınaların 4 ila 6 yılda bir görüldüğü ve yaklaşık 2 yılın ardından ortadan kaybolduğu belirtildi.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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