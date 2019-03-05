Teknoloji Nesnelerin İnterneti için güç birliği
İNTERNET

Nesnelerin İnterneti için güç birliği

Vodafone Grubu, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında stratejik işbirliklerini duyurdu. Grup, IoT teknolojisinin yaygınlaştırılması için Arm ile anlaştı. Vodafone Business da AT&T ile otomobil üreticileri için güvenlik ve eğlence çözümleri sunmak amacıyla el sıkıştı

Melih Bayram Dede Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya çapında sahip olduğu 80,9 milyon bağlantı ile Nesnelerin İnterneti Teknolojisi’nde (IoT) dünya lideri olan Vodafone Grubu, Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen ve mobil iletişim dünyasının kalbinin attığı Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’da IoT alanında iki yeni işbirliğini duyurdu.

Daha düşük maliyete IoT teknolojisi

Arm ve Vodafone’un stratejik anlaşması, şirketlerin IoT çözümlerini hayata geçirirken karşılaştığı karmaşıklık ve maliyetleri ciddi ölçüde azaltacak. Bu kapsamda Vodafone IoT’nin global platformu ve bağlanabilirliği ile Arm’ın IoT yazılım ve hizmetleri bir araya getirilerek, işletmelere geleneksel SIM kartlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran programlanabilir, ağa bağlı bir çip sistemi sunulabilecek. Böylece, kurumsal müşteriler için çok sayıda IoT cihazının çok daha düşük maliyet ve basitlik ile global pazarlarda güvenli olarak konuşlandırılması, uzaktan konfigüre edilmesi ve yönetilmesi mümkün olacak.

Çözümler 2020’de temin edilebilecek

Arm ile Vodafone arasındaki bu stratejik ortaklık, Dar Bant IoT (NB-IoT) ve Makineler için Uzun Vadeli Evrim (LTE-M) teknolojilerini kullanarak cihazların uzaktan konfigürasyonuna imkan vererek dünyanın dört bir yanında her türlü uygulamaya ve hizmet sağlayıcıya güvenli, açık, standart bazlı konuşlandırma sağlıyor. Arm ve Vodafone’un NB-IoT ve LTE-M teknolojilerindeki liderliği, bağlanabilen nesneler yelpazesini muazzam ölçüde genişletip ticari ve toplumsal değeri ortaya çıkararak IoT’nin potansiyelini gerçekleştiriyor. Örneğin, ağa bağlı cihazlardaki sensörlerden gelen verilerin yardımıyla, tarım ve besicilikten elde edilen verim yükseltilip kimyasal ve su kullanımı azaltılarak artan dünya nüfusunun beslenmesindeki zorlukların da üstesinden gelinebilecek.

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Kaynakların etkin yönetimi için

Bu, aynı zamanda, su, gaz ve elektrik gibi kıt kaynakların daha etkin şekilde yönetilmesi ve karbon salımlarının azaltılması için, kamu hizmetlerine de yardımcı olacak. Arm ve Vodafone’un sunduğu ortak çözümler, 2020 yılının başından itibaren temin edilebilecek.

  • Akıllı araçlara yön verecek
  • AT&T ve Vodafone Business da, otomotiv sektöründe IoT bağlanabilirliği ve inovasyona ivme kazandırmak üzere, birlikte çalıştıklarını duyurdular. Şirketler; Kuzey Amerika, Avrupa ve Afrika’daki birleşik ayak izlerinde, üstün kaliteli ve sürekli ağa bağlı otomobil çözüm ve deneyimleri geliştirmek üzere, sektör lideri uzmanlıklarını bir araya getirecekler. Otomotiv şirketleri her bir pazarın kendine özgü gereksinim ve düzenlemeleri ve her ülkede farklı tedarikçiler ve operatörler ile çalışılması nedeniyle ağa bağlı otomobil çözümlerini uygulamaya alırken zorluklar ile karşı karşıya kalıyor. Bu sebeple AT&T ve Vodafone Business; global olarak bu süreci sadeleştirmeyi, operasyonları iyileştirmeyi, yenilikçi çözümler sunmayı ve ağ sertifikasyon sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. AT&T ve Vodafone Business; otomotivde güvenlik, emniyet ve eğlence yetenekleri alanındaki projelere öncelik verecek.

IoT Nedir?

IoT, birbirleri ile alakalı cihazların, makinaların ve nesnelerin otomatize bir şekilde birbirlerine veri ilettiği, bu verilerin firmalar, süreçler veya insanların faydasına işlendiği bir iletişim sistemleri topluluğudur. IoT çözümleri işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırırken, iş süreçlerini iyileştirir ve dijital dönüşümlerini güçlendirir.

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