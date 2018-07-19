Netflix uygulamasına kenar çubuğu güncellemesi

Netflix yeni güncellemeyle çok daha kullanışlı bir hale gelecek.

Popüler dizi ve film platformu Netflix’in uygulamalarına kenar çubuğu geldi. Yenilenen uygulamada kenar çubuğundan arama, diziler, filmler, kişisel liste ve yeni seçenekleri yer alıyor. Bu yenilik bir bakıma YouTube TV’ye benziyor.

Kenar çubuğunda ruh halinize göre izleyebileceğiniz hızlı tavsiyeler de bulunuyor. Arayüzde bazı videoların ön izlemesi çıkıyor ve içerik hakkında fikir sahibi olmanıza yardımcı oluyor.

Netflix’in açıklamasına göre geliştirmeler kullanıcıların tepkileri göz önünde bulundurularak yapılacak. Bu yeni arayüz ve kenar çubuğu özellikleri önümüzdeki aylarda yapılacak olan güncellemelerin habercisi olarak görünüyor.