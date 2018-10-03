Teknoloji Netkent ve Turkcell güçlerini birleştirdi
BİLİM

Netkent ve Turkcell güçlerini birleştirdi

Bölgenin ilk dijital üniversitesi Netkent ile dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell akademik dünyada önemli bir ilke imza attı. Yapılan işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Lifecell Netkent’ tarifesiyle, Netkent öğrencilerinin eğitim süreleri boyunca ihtiyaç duyacakları tüm iletişim hizmetleri tek bir paket olarak sunuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Netkent ve Turkcell arasında yapılan dijital işbirliğiyle öğrenciler Netkent'in tüm içeriğine ve derslere Turkcell ile kolayca erişebilecek.
Netkent ve Turkcell arasında yapılan dijital işbirliğiyle öğrenciler Netkent'in tüm içeriğine ve derslere Turkcell ile kolayca erişebilecek.

Tüm eğitimin dijital ortamda ve online olarak verildiği, bölgenin ilk dijital interaktif üniversitesi olarak kurulan ve kısa adı Netkent olan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi derslerine 15 Ekim’de dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in sağladığı altyapı ile başlıyor.

Netkent ve Turkcell’in gerçekleştirdiği işbirliği ile öğrencilerin tüm dijital iletişim ihtiyacı Turkcell tarafından karşılanacak. Öğrenciler Netkent'in tüm içeriğine ve derslere internetten Turkcell ile kolayca erişebilecek.

Hasan Bülent Kahraman: “İkinci bir eğitim şart”

Yapılan dijital işbirliğiyle ilgili bilgilerin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Netkent Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, teknolojik gelişmelerin yeni meslek dallarını zorladığını, yakın gelecekte meslek alanlarının önemli bir bölümü kaybolacağını belirterek,

  • “Bugün etkili olan mesleklerin büyük bölümü önümüzdeki on yılda kaybolacak, gelişmelere ayak uyduramayanlar çok yakın bir dönemde işlerini yitirecek. Hatta daha önce olmayan ve bugün hayatımızda bulunan yenilikçi, öncü mesleklerin bir bölümü de kaybolacak. Üniversite bitirmiş, meslek edinmiş kişilerin çağa uygun ikinci bir eğitim alması şart. Kariyerlerini yenilemesi bir zorunluluk” dedi. Kimsenin bitirdiği bir üniversiteyle ve bildiği gibi yaptığı bir meslekle artık bir ömür geçiremeyeceğine dikkat çeken Kahraman, “İnsanların çağcıl olmak için bir meslek ömründe beş kez yeniden öğrenim görmesi gerekiyor. Yeni mesleklere açılmak, kendilerine ikinci bir fırsatı vermek, yeni bir kariyere hazırlanmak da bugünkü meslek insanlarının en önemli ve ciddi talepleri arasında. Öte yandan üniversiteye girenlerin bölümlerinden mutsuz oldukları bir gerçek. Mezuniyet alanlarıyla çalışma alanları arasında artık çok küçük bir ilişki var. İnsanlara diledikleri eğitimi alarak hayallerini yaşatmak fırsatını vermek bir sorumluluktur. Onlara ve herkese Netkent’i sunuyoruz” dedi.

Kaan Terzioğlu: “Dijital üniversite dijitalleşmeye büyük katkı sağlayacak”

  • Toplantıda söz alan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise “Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijitalleşme sürecini bir an önce tamamlaması gerekiyor. Bu anlamda tüm süreçlerini dijital ortamda sürdüren, üniversite eğitimini sadece online olarak veren Netkent yaptığımız bu işbirliği büyük önem taşıyor. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak dijital tecrübemizi eğitim alanında da Türkiye’nin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Daha önce şehirlerden iş dünyasına, sağlıktan spora değin birçok alandaki dijital dönüşüme öncülük etmiştik. Bu anlaşmayla eğitim alanında da deneyimlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca tüm iletişim ihtiyaçlarını kendilerine bir paket olarak sunuyoruz. İnanıyoruz ki onlar da üniversitelerinin kendilerine sunduğu bu eşsiz fayda ile okullarını en iyi şekilde bitirerek, ülkemizin dijitalleşme yolculuğundaki yerlerini alacaklar. Netkent ile başlattığımız bu işbirliğini önümüzdeki günlerde daha da ileriye taşımayı planlıyoruz. Eğitim yolundaki bu üstün çabaları nedeniyle Netkent’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Eğitime destek olan dijital paket

  • Netkent öğrencilerinin kullanacakları “Lifecell Netkent” paketinin içerisinde aylık 3G+3GB (Saat 22.00 – 06:00 arası geçerli) toplam 6GB internet, her yöne geçerli 500DK konuşma ve 100 SMS yer alıyor.

Bu tarifede yine dersleri izleyecekleri www.netkent.edu.tr adresinde geçerli aylık 20GB internet de ayrıca tanımlanacak. Pakette bulunan BiP’te her yöne geçerli 1000 dakika sayesinde öğrenciler sabit yönler de dahil tüm konuşmaları rahatça yapabilecek.

  • Dersten arta kalan vakitlerinde müzik dinlemek isteyen öğrenciler ise pakette bulunan ve 5GB internetiyle gelen fizy ile müziğe doyacak. Yine Netkent öğrencileri 5GB ayrı internetiyle tanımlanan Dergilik’te bulunan ve sayısı bini aşan ulusal ve uluslararası yayın ile gündemi takip edebilecek.

Turkcell Netkent BiP kanalına girerek okullarıyla ilgili bilgi ve duyurulara kolayca ulaşabilecek.

Kurye ile özel hizmet

Netkent öğrencilerinin, ücretsiz sunulan bu tarifeden faydalanmaları için Turkcell Netkent BiP kanalını girerek kayıt olmaları yeterli olacak. Turkcell müşterisi olmayan öğrencilere ise istemeleri halinde yeni Turkcell hatları kurye ile adreslerine gönderilecek.

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