Teknoloji Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu
BİLİM

Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

2018 Nobel Tıp Ödülü’nün bu seneki sahipleri kanser tedavisi araştırmalarıyla James P. Allison ve Tasuku Honjo oldu. Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, 2018 Nobel Tıp Ödülü'nün bu yıl kanser alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo'ya verildiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nobel Tıp Ödülü, bu yıl ABD'li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo arasında paylaştırıldı.
Nobel Tıp Ödülü, bu yıl ABD'li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo arasında paylaştırıldı.

Nobel Tıp Ödülü, bu yıl kanser alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo arasında paylaştırıldı.

Kanser, her yıl milyonlarca kişiyi öldürüyor ve insanlık tarihinin en zorlu sağlık problemlerinden birisi. James P. Allison ve Tasuku Honjo isimli araştırmacılar geliştirdikleri yeni tedavi yöntemiyle Nobel Tıp Ödülü’nü kazandı. Araştırmacılar immün sistemimizin tümör hücrelerine saldırma yeteneğini uyararak kanser tedavisi için yeni bir yöntem geliştirdi.

Tasuku Honjo

1942 yılında Japonya'nın Kyoto şehrinde doğan Tasuku Honjo, 1992'de bağışılık hücrelerinde PD-1 adını verdiği bir proteinin bir tür fren işlevi gördüğünü keşfetti. Söz konusu keşifte hareketle ilgili proteini bastırarak bağışık hücrelerini kanserli hücrelere karşı harekete geçirmeye yönelik terapiler geliştirildi.

James P. Allison

1948 yılında ABD'nin Houston şehrinde doğan James P. Allison ise bağışıklık hücrelerinin çalışmasına ket vuran CTLA-4 adlı bir başka proteinin varlığını keşfederek, bağışıklık sistemini kanser hücreleriyle savaşmaya teşvik edecek terapi yöntemleri geliştirilmesinin yolunu açtı.

Nobel Tıp Ödülü

1901'den bu yana verilen Nobel Tıp Ödülü'ne bugüne dek 211 bilim insanı layık görüldü. Ödül, 39 kez tek kişiye verilirken, 32 ödül 2'şer kişi, 36 ödül de 3'er kişi arasında paylaştırıldı.

REKLAM

32 yaşındaki Frederick G. Banting, Nobel Tıp Ödülü'nü alan en genç bilim adamı oldu. İnsülini keşfeden Banting, ödüle 1923 yılında layık görülmüştü. 1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim adamı olarak tarihe geçmişti.

Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlara para ödülünün yanı sıra İsveçli heykeltıraş ve gravürcü Erik Lindberg tarafından tasarlanan madalya da takdim ediliyor. Madalyada kucağında açık bir kitap tutan bir kadın ve yanında su verdiği kız çocuğunun bulunduğu bir kabartma bulunuyor.

Madalyaya Vergilius'un Aeneid adlı eserinden bir alıntı, "Inventas vitam juvat excoluisse per artes" ifadeleri yer alıyor. İfade Latincede, "Yeni buluşlar, sanatla güzelleşen hayatı daha da zengin kılar" anlamına geliyor.

Kıbrıs'ta Türkiye'yerağmen adım atılamaz

Kıbrıs'ta Türkiye'yerağmen adım atılamaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te önemli açıklamalar.
Kimse Meclis'in sesini kısamaz

Kimse Meclis'in sesini kısamaz

​Binali Yıldırım Meclis'in yeni dönem açılışını yaptı.
Dayısı da şikayetçi

Dayısı da şikayetçi
Valilik el attı

Valilik el attı

'Yüzde 25'lik zam ekonomik şartlara uygun değil'
Buzlar eriyor

Buzlar eriyor

​Almanya'dan Suudi Arabistan'a 254 milyon avroluk silah satışı.
1.5 ayınen düşüğünde

1.5 ayınen düşüğünde

Piyasalardaki iyimser hava ile düşüş hızlandı.
Rekor hala 57'de

Rekor hala 57'de

Yeni Meclis 61 yıllık rekoru kıramadı.
Bu nasıl hayvanlık

Bu nasıl hayvanlık

​Ördek yedikleri iddiasıyla 2 köpeğin av tüfeğiyle öldürüldüğü anlar kamerada

FETÖ'nün korktuğu 3 gerçek

FETÖ'nün korktuğu 3 gerçek

Örgütün kirli yüzü deşifre ediliyor.
En büyük tehlike

En büyük tehlike

28 milyon mülteci çocuk felaketin eşiğinde.
Hızla yaşlanıyoruz

Hızla yaşlanıyoruz

​Prof. Dr. Ersöz: Mutlak yaşlı sayısı ve ortanca yaşı giderek yükseliyor.
Krizin yeniadresi: Kilise!

Krizin yeniadresi: Kilise!

​Ortodoks dünyasındaki çatlak derinleşiyor.
Almanya'ya dönemediler

Almanya'ya dönemediler

​Uçağın tekeri pistten çıktı, yolcular indirildi.
Misafirliğin gereğini bilin

Misafirliğin gereğini bilin

Suriyeli kanaat önderlerine validen net mesajlar.
Değişimde ısrarcıyım aday değilim

Değişimde ısrarcıyım aday değilim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu: Sorun yönetim biçimi ve ilkeler.
'İş birliğini' görüştüler

'İş birliğini' görüştüler

Suudi Prens ile Kuveyt Emiri, Beyan Sarayı'nda bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.