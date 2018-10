Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

Nobel Tıp Ödülü, bu yıl kanser alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo arasında paylaştırıldı.

Kanser, her yıl milyonlarca kişiyi öldürüyor ve insanlık tarihinin en zorlu sağlık problemlerinden birisi. James P. Allison ve Tasuku Honjo isimli araştırmacılar geliştirdikleri yeni tedavi yöntemiyle Nobel Tıp Ödülü’nü kazandı. Araştırmacılar immün sistemimizin tümör hücrelerine saldırma yeteneğini uyararak kanser tedavisi için yeni bir yöntem geliştirdi.

BREAKING NEWS

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 Ekim 2018

Tasuku Honjo

1942 yılında Japonya'nın Kyoto şehrinde doğan Tasuku Honjo, 1992'de bağışılık hücrelerinde PD-1 adını verdiği bir proteinin bir tür fren işlevi gördüğünü keşfetti. Söz konusu keşifte hareketle ilgili proteini bastırarak bağışık hücrelerini kanserli hücrelere karşı harekete geçirmeye yönelik terapiler geliştirildi.

James P. Allison

1948 yılında ABD'nin Houston şehrinde doğan James P. Allison ise bağışıklık hücrelerinin çalışmasına ket vuran CTLA-4 adlı bir başka proteinin varlığını keşfederek, bağışıklık sistemini kanser hücreleriyle savaşmaya teşvik edecek terapi yöntemleri geliştirilmesinin yolunu açtı.

Nobel Tıp Ödülü

1901'den bu yana verilen Nobel Tıp Ödülü'ne bugüne dek 211 bilim insanı layık görüldü. Ödül, 39 kez tek kişiye verilirken, 32 ödül 2'şer kişi, 36 ödül de 3'er kişi arasında paylaştırıldı.

REKLAM

32 yaşındaki Frederick G. Banting, Nobel Tıp Ödülü'nü alan en genç bilim adamı oldu. İnsülini keşfeden Banting, ödüle 1923 yılında layık görülmüştü. 1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim adamı olarak tarihe geçmişti.

Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlara para ödülünün yanı sıra İsveçli heykeltıraş ve gravürcü Erik Lindberg tarafından tasarlanan madalya da takdim ediliyor. Madalyada kucağında açık bir kitap tutan bir kadın ve yanında su verdiği kız çocuğunun bulunduğu bir kabartma bulunuyor.

Madalyaya Vergilius'un Aeneid adlı eserinden bir alıntı, "Inventas vitam juvat excoluisse per artes" ifadeleri yer alıyor. İfade Latincede, "Yeni buluşlar, sanatla güzelleşen hayatı daha da zengin kılar" anlamına geliyor.