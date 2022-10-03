Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

Nobel Tıp Ödülü'nü "Soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi ile ilgili" çalışmaları nedeniyle İsveçli Bilim İnsanı Svante Paabo kazandı.

Bilim dünyasının tartışmasız en prestijli ödülleri arasında yer alan ödül, İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nün Nobel Meclisi tarafından veriliyor ve 10 milyon İsveç kronu (900 bin 357 dolar) değerinde.

Peki Svante Paabo kimdir, hangi çalışmaları yaptı?

Svante Paabo kimdir?

Svante Paabo (d. 1955), Evrimsel Genetik alanında uzmanlaşmış İsveçli biyolog. 1955 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de doğdu ve doktorasını 1986 yılında Uppsala Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Leipzig, Almanya'da Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu . 1992 yılında, Alman Araştırma Kurumu'ndan Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü'nü aldı.

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Svante Paabo hangi çalışmaları yaptı?

Ağustos 2002'de Paabo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan "Lisan geni" FOXP2'yi bulduklarını açıkladılar.