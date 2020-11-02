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Teknoloji Nokia, NASA ile uzaya gidiyor
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Nokia, NASA ile uzaya gidiyor

2000'li yılların efsane telefon markası Nokia yaptığı uzay atılımıyla dikkat çekti. NASA ile anlaşan şirket uzaya şebeke kuracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Çok uzun süre hayatımızda telefon denince akıllara gelen şirket olan Nokia yeniden bir atılım peşinde. Şirketin NASA ile yaptığı işbirliği Ay'da 4G telefon şebekesi kurmasına olanak sağlıyor.

NASA'nın açtığı ihaleye Nokia tarafından verilen teklif 14,1 milyon dolar olurken teklife yaklaşan başka şirket olmayınca ihaleyi Nokia kazandı.

Nokia sahalara dönüyor
TEKNOLOJİ
Nokia sahalara dönüyor

52 yıl sonra bir ilk

NASA Artemis programı kapsamında 52 yıl aradan sonra yapılacak ilk insanlı yolculukla Ay'a dönmeyi planlıyor.

  • 2024'te Ay'ın daha önce ayak basılmamış güney kutbuna inecek ekipte ilk kez bir kadın astronot da yer alacak. ABD'nin şimdiye kadar Ay'a gönderdiği 12 astronot da erkekti.

Program kapsamında Ay'ın yörüngesinde bir istasyon kurulacak. NASA Artemis programıyla, Mars'a ilk insanlı yolculuğa hazırlanmak için Ay'da sürdürülebilir bir varlık oluşturmayı planlıyor.

Nokia yeni 3310 ile bu sefer ortalığı kasıp kavuracak
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