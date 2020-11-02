Nokia, NASA ile uzaya gidiyor

Çok uzun süre hayatımızda telefon denince akıllara gelen şirket olan Nokia yeniden bir atılım peşinde. Şirketin NASA ile yaptığı işbirliği Ay'da 4G telefon şebekesi kurmasına olanak sağlıyor.
NASA'nın açtığı ihaleye Nokia tarafından verilen teklif 14,1 milyon dolar olurken teklife yaklaşan başka şirket olmayınca ihaleyi Nokia kazandı.
52 yıl sonra bir ilk
NASA Artemis programı kapsamında 52 yıl aradan sonra yapılacak ilk insanlı yolculukla Ay'a dönmeyi planlıyor.
- 2024'te Ay'ın daha önce ayak basılmamış güney kutbuna inecek ekipte ilk kez bir kadın astronot da yer alacak. ABD'nin şimdiye kadar Ay'a gönderdiği 12 astronot da erkekti.
Program kapsamında Ay'ın yörüngesinde bir istasyon kurulacak. NASA Artemis programıyla, Mars'a ilk insanlı yolculuğa hazırlanmak için Ay'da sürdürülebilir bir varlık oluşturmayı planlıyor.