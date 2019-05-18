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Teknoloji ODTÜye iki yeni önemli laboratuvar daha
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BİLİM

ODTÜ'ye iki yeni önemli laboratuvar daha

Ortadoğu Teknik Üniversitesinde, LEGO Education ve Teknokta’nın iş birliğiyle Maker Space ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı açıldı.

Haber Merkezi AA
​Ortadoğu Teknik Üniversitesi
​Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ), Maker Space ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEMM) Laboratuvarı hizmete sunuldu.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, açılışta yaptığı konuşmada, geleceğin eğitim modelinin öğrencilere ve eğitimcilere ulaştırılmasında liderlik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

LEGO Education tarafından 100’den fazla ülkede uygulanan model ile öğrencilerin hayatı deneyimleyerek, uygulayarak ve yaşayarak öğreneceğini belirten Rektör Kök, "Çocuklarımız fen, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarını tecrübe ederek öğrenecek. Bilgi-işlemsel ve tasarım odaklı düşünme yetilerini ve dijital okuryazarlık becerilerini STEM yaklaşımı ile geliştirecek." dedi.

LEGO Education Asya, Okyanusya ve Afrika Direktörü Villy Outzen de çocuklara STEM eğitimini eğlenceli vermeyi, öğrencilerin ve öğretmenlerin özgüvenini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Outzen, 20 yıllık bir süreçte bilinen iş tanımlarının değişeceğini ve yeni mesleklerin ortaya çıkacağını ifade ederek, şunları belirtti:

"Gelecekteki mesleklerin yüzde 80’i fen ve matematik temelli olacak. Günümüzdeki öğrencilerin yüzde 65’i henüz var olmayan işlerde çalışacak. STEM alanındaki mesleklerin yüzde 71’i ise bilgi işlem alanında olacak. Bu nedenle eğitim sistemlerini teknolojiye çabuk uyum sağlayan ve kendini sürekli geliştiren bir sisteme oturtmamız gerek."

Konuşmaların ardından ODTÜ Rektörü Verşan, LEGO Education Direktörü Outzen, Teknokta Yenilikçi Öğrenim Çözümleri Genel Müdürü Fatma Bezek ve beraberindekiler, ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki Maker Space alanının ve BİLTEMM Laboratuvarının açılışını yaptı.

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