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Teknoloji Ofise dönen şirketler için 7 siberlik güvenlik adımı Her cihaza virüslüymüş gibi yaklaşın
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Ofise dönen şirketler için 7 siberlik güvenlik adımı: Her cihaza virüslüymüş gibi yaklaşın

İki ay boyunca evden çalıştıktan sonra yeni normale geçişle birlikte bazı şirketler birkaç hafta içerisinde ofislerine dönmeye başlayacaklar. Peki çalışanlar ve şirketler ofise dönmeye hazır mı? Tüm cihazlara virüs bulaşmış gibi yaklaşılması gerektiğini belirten uzmanlar, ofise dönerken göz önünde bulundurulması gereken siber güvenlik adımlarını sıralıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

COVID-19 salgını, nedeniyle birçok şirket uzaktan çalışma sistemine geçmişti. 2 ay boyunca evden çalıştıktan sonra yeni normale geçişle birlikte bazı şirketler birkaç hafta içerisinde ofislerine dönmeye başlayacaklar.

Peki kitlesel bir uzaktan çalışma deneyiminin ardından çalışanlar ve şirketler ofise dönmeye hazır mı?

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, özellikle tüm cihazlara virüs bulaşmış gibi yaklaşılması gerektiğini belirterek ofise dönerken geçişi daha pürüzsüz hale getirmek için göz önünde bulundurulması gereken siber güvenlik adımını sıralıyor.

Şirketler ve çalışanlar ofise dönmeye hazır mı: Evden ofise geçecek şirketler için 7 güvenlik adımı
FOTOĞRAF 11
Title
COVID-19 salgını, nedeniyle birçok şirket uzaktan çalışma sistemine geçmişti. 2 ay boyunca evden çalıştıktan sonra yeni normale geçişle birlikte bazı şirketler birkaç hafta içerisinde ofislerine dönmeye başlayacaklar.
Title
Peki kitlesel bir uzaktan çalışma deneyiminin ardından çalışanlar ve şirketler ofise dönmeye hazır mı?
Title
Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, özellikle tüm cihazlara virüs bulaşmış gibi yaklaşılması gerektiğini belirterek ofise dönerken geçişi daha pürüzsüz hale getirmek için göz önünde bulundurulması gereken siber güvenlik adımını sıralıyor.
Title
1. Her cihaza virüslüymüş gibi yaklaşın. Haftalarca süren uzaktan çalışmanın yol açabileceği dijital karmaşayı temizlemek, çalışanlar ofise dönmeye başladığında oldukça önemli bir öncelik olacaktır. İş ile alakalı olmayan yazılımlar, video konferans yazılımları, oyunlar ve diğer indirilen dosyalar risk yaratabilir. Bu nedenle hem bilgisayarlardaki riskleri azaltmak hem de depolama alanı açmak için tüm cihazların genel bir virüs taramasından geçmesi ve gereksiz yazılım ve dosyalardan temizlenmesi gerekiyor.
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2. Tüm parolaları sıfırlayın. Çalışanlarınız büyük olasılıkla evdeyken yeni hizmetlerde veya cihazlarda sürekli aynı parolaları kullanmış ve muhtemelen erişim kimlik bilgileriyle ilgili güvenli olmayan alışkanlıkları tekrarlamışlardır. Bununla birlikte parolalarını bu süreçte aileleriyle veya arkadaşlarıyla paylaşmaları da mümkündür. Kritik sistemlere, uygulamalara ve verilere erişim için tüm parolaları ve kimlik bilgilerini sıfırladığınızdan ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın aktif olduğundan emin olun.
Title
3. Kişisel cihazların ofisteki kurumsal ağa bağlanmasını sınırlandırın. Evden çalışmaya geçen bazı şirketlerin uzaktan çalışmak için yeterli ekipmana sahip olmamaları ya da sadece kişisel tercihler nedeniyle bazı çalışanlar kendi dizüstü bilgisayarlarını kullanmak zorunda kalmış olabilir. Bu gibi durumlarda, bu dizüstü bilgisayarları ofise döndüklerinde yanlarında getirmeleri, kurumsal ağa bağlanmaları ve evde yaptıkları gibi çalışmaya devam etmeleri muhtemeldir. Bu cihazları kapsayan bir uç nokta koruma çözümü kullanılmadıysa, bu cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Buradaki en iyi yaklaşım, bu cihazların şirket ağına geri dönmesine izin vermemektir.
Title
4. İşletim sistemini ve yazılımları güncelleyin. Güncel olmayan işletim sistemleri veri ihlallerini kolaylaştırabilir. Uzaktan çalışırken bazı çalışanlar güncellemeleri göz ardı etmiş veya süresiz olarak yeniden planlamış olabilir. Ayrıca, şirket içinde bırakılan bazı bilgisayarlar ve sunucular bu süre boyunca kapatılmış olabilir. Ofise dönüşte mevcut tüm yazılım yamalarını ve güncellemeleri kurmak önemlidir. Mümkün olan en kısa sürede ofise dönen tüm cihazlarda tüm yazılımların yamalı olduğundan emin olun.
Title
5. Kullanılan USB ve taşınabilir hard disklere dikkat edin. Evden çalışan birçok çalışan bu süreçteki tüm çalışmalarını ofise taşımak isteyecektir. Ancak kişisel depolama cihazlarının şirket ortamında yasaklanması ve şirket bilgisayarlarına ve ağlarına bağlanmasına izin verilmemesi gerekir. Yetkisiz USB ve diğer çevresel aygıtları engellemek için cihaz kontrolünü zorunlu kılmanız gerekir.
Title
6. EDR çözümünüzün güncel olduğundan ve çalıştığından emin olun. EDR, açılımı Endpoint Detection and Response olan ve siber tehditleri sürekli izleyerek bunlara yanıt veren bir siber teknolojidir. Güncellenmiş bir EDR çözümü, dizüstü bilgisayarları evde güvenceye almak için çok önemliydi ve elbette çalışma ortamındaki tüm cihazları güvence altına almak için çok önemlidir. Bazı çalışanların cihazlarında belirli eylemleri gerçekleştirmek için güvenlik yazılımını devre dışı bırakması gerekmiş olabilir. Tüm uç noktalarınızın etkin ve güncel bir EDR çözümüne sahip olduğundan emin olun.
Title
7. Yeni çalışanları siber güvenlik konusunda eğitin. Bazı şirketler COVID-19 salgını sırasında yeni çalışanlara ihtiyaç duydu ve onları uzaktan işe aldı. Bu çalışanlar ofise taşınma konusunda benzersiz bir deneyime sahip olacaklar. Bu nedenle mevcut siber güvenlik politikanıza uymaları için eğitimden geçirmeyi unutmayın.
Title
Şirketler ve çalışanlar ofise dönmeye hazır mı: Evden ofise geçecek şirketler için 7 güvenlik adımı
İki ay boyunca evden çalıştıktan sonra yeni normale geçişle birlikte bazı şirketler birkaç hafta içerisinde ofislerine dönmeye başlayacaklar. Peki çalışanlar ve şirketler ofise dönmeye hazır mı? Tüm cihazlara virüs bulaşmış gibi yaklaşılması gerektiğini belirten uzmanlar, ofise dönerken göz önünde bulundurulması gereken siber güvenlik adımlarını sıralıyor.


1. Her cihaza virüslüymüş gibi yaklaşın. Haftalarca süren uzaktan çalışmanın yol açabileceği dijital karmaşayı temizlemek, çalışanlar ofise dönmeye başladığında oldukça önemli bir öncelik olacaktır. İş ile alakalı olmayan yazılımlar, video konferans yazılımları, oyunlar ve diğer indirilen dosyalar risk yaratabilir. Bu nedenle hem bilgisayarlardaki riskleri azaltmak hem de depolama alanı açmak için tüm cihazların genel bir virüs taramasından geçmesi ve gereksiz yazılım ve dosyalardan temizlenmesi gerekiyor.

2. Tüm parolaları sıfırlayın. Çalışanlarınız büyük olasılıkla evdeyken yeni hizmetlerde veya cihazlarda sürekli aynı parolaları kullanmış ve muhtemelen erişim kimlik bilgileriyle ilgili güvenli olmayan alışkanlıkları tekrarlamışlardır. Bununla birlikte parolalarını bu süreçte aileleriyle veya arkadaşlarıyla paylaşmaları da mümkündür. Kritik sistemlere, uygulamalara ve verilere erişim için tüm parolaları ve kimlik bilgilerini sıfırladığınızdan ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın aktif olduğundan emin olun.

3. Kişisel cihazların ofisteki kurumsal ağa bağlanmasını sınırlandırın. Evden çalışmaya geçen bazı şirketlerin uzaktan çalışmak için yeterli ekipmana sahip olmamaları ya da sadece kişisel tercihler nedeniyle bazı çalışanlar kendi dizüstü bilgisayarlarını kullanmak zorunda kalmış olabilir. Bu gibi durumlarda, bu dizüstü bilgisayarları ofise döndüklerinde yanlarında getirmeleri, kurumsal ağa bağlanmaları ve evde yaptıkları gibi çalışmaya devam etmeleri muhtemeldir. Bu cihazları kapsayan bir uç nokta koruma çözümü kullanılmadıysa, bu cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Buradaki en iyi yaklaşım, bu cihazların şirket ağına geri dönmesine izin vermemektir.

Evden çalışmanın dramı: İş bitmiyor, bilgisayar hiç kapanmıyor
FOTOĞRAF 14
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Herhalde ofis çalışanları hiç bu kadar uzun süre uzaktan çalışmamıştı. Bu dönemde şef ve ekip liderleri, çalışanları evlerinde de motive ve üretken tutmaya çalışıyor.
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Peki işyerine dönüşen evlerdeki en büyük zorluk nedir? Siber güvenlik kuruluşu ESET, geçen yıl yapılan ama tam da bu günlere ışık tutan bir araştırmaya dikkat çekiyor.
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Araştırma, sosyal medya içeriği konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Buffer tarafından, uzaktan çalışmanın fayda ve zorlukları üzerine hazırlanmış. ESET Kıdemli Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe’in paylaştığı araştırmaya 2 bin 500 uzaktan çalışan katılmış.
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Katılımcıların yüzde 22’sine göre en büyük zorluk, mesai süresi bitse de işin sona ermemesi. Yani işten sonra bilgisayarı kapatamama sorunu.
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Listedeki iki numara, yüzde 19 oranında yalnızlık duygusu iken onu yakından takip eden üçüncü konu olarak ise yüzde 17 ile işbirliği yapmanın zorluğuna işaret edilmiş.
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Dördüncü büyük zorluk olarak da yüzde 10’luk oranla, evdeki dikkat dağıtıcı unsurlar gösterilmiş. Bu arada araştırma, uzaktan çalışmayı da geçici bir trend olarak değil, kalıcı bir unsur olarak tanımlamış. Katılımcıların yüzde 99’u bu şekilde çalışmayı sürdürmek istediklerini belirtmiş.
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Global düzeyde çok geniş bir kitlenin şu günlerde ev ofis deneyimi yaşadığına dikkat çeken Anscombe, kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, dengeyi yakalayabilmek adına şu tavsiyelerde bulundu:
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Global düzeyde çok geniş bir kitlenin şu günlerde ev ofis deneyimi yaşadığına dikkat çeken Anscombe, kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, dengeyi yakalayabilmek adına şu tavsiyelerde bulundu:
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•Normal iş günü takvimi mümkün olduğunca korunmalı; eğer iş normalde sabah 8-10 arasında başlıyorsa ve öğle yemeği 12-14 arasında bir yerdeyse, bu programı sürdürmeye çalışın. Rutinler iyi.
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•Normal koşullarda, öğle yemeğinde 30 dakika dışarı çıkıyorum. “Dışarı” demek artık “evden çık” demek. Markete gidiyorum, kahve içiyorum ya da birkaç blok sokaklarda turluyorum. Elbette, geçerli tecrit kurallarına göre. Bana güvenin, söz konusu bu ara, öğleden sonra üretkenliğini artıracak.
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•Normal e-posta sisteminin dışında tek bir iletişim platformunda kalıyorum ve öylesini tavsiye ediyorum. Örneğin Slack, Zoom, Skype veya mevcut diğer birçok iletişim veya sohbet platformlarından biri.
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•İletişimin belirlenen platform üzerinden akmasını sağlayın, katılmayan meslektaşlarınızı izleyin ve onlara ulaşın.
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•Deneyimli uzak çalışan olan bazı personeliniz varsa, yeni duruma zorlananlar açısından danışman olarak kullanın.
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•Ofiste gerçekleşen sosyal etkileşim tartışmalarının normal şekilde devam edebilmesi için isteğe bağlı olarak ekibinizle sanal öğle yemeği oluşturun.
Evden çalışmanın dramı: İş bitmiyor, bilgisayar hiç kapanmıyor
Karantina günlerinde evden çalışmanın bir numaralı zorluğu nedir? Yapılan bir araştırmaya göre en büyük zorluk, mesai saatinden sonra da bilgisayarın çalışmaya devam etmesi.


4. İşletim sistemini ve yazılımları güncelleyin. Güncel olmayan işletim sistemleri veri ihlallerini kolaylaştırabilir. Uzaktan çalışırken bazı çalışanlar güncellemeleri göz ardı etmiş veya süresiz olarak yeniden planlamış olabilir. Ayrıca, şirket içinde bırakılan bazı bilgisayarlar ve sunucular bu süre boyunca kapatılmış olabilir. Ofise dönüşte mevcut tüm yazılım yamalarını ve güncellemeleri kurmak önemlidir. Mümkün olan en kısa sürede ofise dönen tüm cihazlarda tüm yazılımların yamalı olduğundan emin olun.

5. Kullanılan USB ve taşınabilir hard disklere dikkat edin. Evden çalışan birçok çalışan bu süreçteki tüm çalışmalarını ofise taşımak isteyecektir. Ancak kişisel depolama cihazlarının şirket ortamında yasaklanması ve şirket bilgisayarlarına ve ağlarına bağlanmasına izin verilmemesi gerekir. Yetkisiz USB ve diğer çevresel aygıtları engellemek için cihaz kontrolünü zorunlu kılmanız gerekir.

6. EDR çözümünüzün güncel olduğundan ve çalıştığından emin olun. EDR, açılımı Endpoint Detection and Response olan ve siber tehditleri sürekli izleyerek bunlara yanıt veren bir siber teknolojidir. Güncellenmiş bir EDR çözümü, dizüstü bilgisayarları evde güvenceye almak için çok önemliydi ve elbette çalışma ortamındaki tüm cihazları güvence altına almak için çok önemlidir. Bazı çalışanların cihazlarında belirli eylemleri gerçekleştirmek için güvenlik yazılımını devre dışı bırakması gerekmiş olabilir. Tüm uç noktalarınızın etkin ve güncel bir EDR çözümüne sahip olduğundan emin olun.

7. Yeni çalışanları siber güvenlik konusunda eğitin. Bazı şirketler COVID-19 salgını sırasında yeni çalışanlara ihtiyaç duydu ve onları uzaktan işe aldı. Bu çalışanlar ofise taşınma konusunda benzersiz bir deneyime sahip olacaklar. Bu nedenle mevcut siber güvenlik politikanıza uymaları için eğitimden geçirmeyi unutmayın.

Nisan ayında 239 bin 804 habere konu olarak en çok konuştuğumuz olay oldu
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Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Nisan ayının siyaset gündemi belirlendi.
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Yapılan araştırmaya göre, tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasakları ve 23 Nisan kutlamaları ay boyunca en çok konuşulan konular oldu. Süleyman Soylu’nun istifa haberi medyada büyük yankı uyandırırken, şehir hastanesinin açılışı da ay boyunca gündemde yer aldı. İşte medya raporunun ayrıntıları:
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Türkiye aldığı yoğun Koronavirüs önlemleri arasına sokağa çıkma yasağını da ekledi. Önce 65 yaş üzeri daha sonra 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağından sonra, İçişleri Bakanlığı belirlenen günlerde tüm yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı ilan etti.
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30 büyükşehir ve Zonguldak’ı, kapsayan kısıtlama 11 - 12, 18 - 19, 23 – 24 – 25 - 26 Nisan tarihlerinde uygulandı. Öncesi ve sonrasında da birçok polemiğe sebep olan sokağa çıkma yasağı ay boyunca 239 bin 804 habere yansıyarak Nisan ayının en çok konuşulan siyasi konusu oldu.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye, TBMM’nin açılışının 100. yıldönümünü “Evde kal” çağrısına da uyarak coşkuyla kutladı. Bu yılki kutlamalar, izolasyon ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek evlerden yapılırken, çocuklarıyla günlerini Hayat Eve Sığar diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evinde kutladı. Sosyal medyada 100YıllıkEgemenlik etiketi altında Türkiye'nin dört bir yanından onlarca çocuğun bayram hazırlıkları paylaşıldı. Evlerini bayraklar ve resimlerle süsleyen çocukların 23 Nisan'a özel şiirler ve şarkılar söylediği videolar sosyal medyayı süsledi.
Title
Gün boyu süren etkinliklerin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı ile saat 21.00’de ellerinde bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar bayram coşkusunu hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyleyerek yaşadı. Türkiye’nin dört bir yanında evlerinde kutlanan 23 Nisan ay boyunca 114 bin 902 habere konu oldu.
Title
Koronavirüs tedbirleri kapsamında geç saatlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan kaos tartışmaları da beraberinde getirdi. Geç saatte alınan kararın ardından vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için sokaklara akın etti. 2 saat süren bir kaosun yaşanmasına neden olan kararın uygulanış biçimine ise tepki yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir dedi.
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Soylu, Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Bakan Soylu'nun istifasına yöneltilen ilgi yoğun oldu. İstifayla ilgili 7 ayrı başlık açıldı ve çok sayıda kullanıcı Soylu'yu istifadan vazgeçirmek için destek mesajı yazdı. Bunlar arasında ünlü isimler de yer aldı. İletişim Başkanlığı ise istifanın kabul edilmediğini açıkladı. Ay boyunca 42 bin 645 habere yansıyan Süleyman Soylu, Nisan ayında en çok konuşulan siyasi isimlerinden oldu.
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Aylardır gündemde yer edinen şehir hastanelerinden, 789 bin metrekare arsa ve bir milyon metrekare toplam inşaat alanına kurulacak olan, 2 bin 682 yatak kapasiteli Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans üzerinden katılımıyla açıldı.
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Türkiye’nin en büyük üçüncü sağlık yatırımı olarak lanse edilen hastane koronavirüs pandemisiyle mücadele için özel olarak izole edilen ve akıllı vantilatörlerle donatılan A ve D blokları ile hizmete girdi.
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Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi, Nisan ayı boyunca toplam 11 bin 989 haberde yer aldı.
Nisan ayında 239 bin 804 habere konu olarak en çok konuştuğumuz olay oldu
Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Nisan ayında yaşanan olaylar arasında Türkiye, ay boyunca en çok tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasağını konuştu. Süleyman Soylu'nun şok yaratan istifası ve yeni açılan Başakşehir Şehir Hastanesi de ayın en çok ilgi gösterilen konuları arasında yer aldı.


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