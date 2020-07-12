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Teknoloji Öğrencilerden insansız su altı projesi
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Öğrencilerden insansız su altı projesi

İnsansız araçlar artık gündelik hayatımızda ciddi yer kaplamaya başlamışken mühendislik öğrencileri de artık bu alan yoğunlaşmış durumda. Aksaray Üniversitesi öğrencileri geliştirdiği İnsansız Sualtı Aracı projesi ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) final aşamasına yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Öğrencilerin geliştirdiği su altı aracı insansız çalışacak.
Öğrencilerin geliştirdiği su altı aracı insansız çalışacak.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu
TEKNOFEST 2020 kapsamında ASELSAN Uluslararası İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması İleri Kategorisine yoğun şekilde hazırlanan ve sırasıyla “Ön Tasarım” ve “Kritik Tasarım” rapor aşamalarını başarıyla tamamlayan ASÜ DYNAMIC, maddi destek almaya ve final aşamasına yükselerek, Eylül Ayında Gaziantep’te düzenlenecek organizasyonda ASÜ’yü temsil etmeye hak kazandı.

Birçok alanda hizmet verebilecek

2020 Ocak ayında çalışmalara başladıklarını, pandemi öncesinde mekanik ve elektronik tasarımı tamamladıklarını söyleyen ASÜ DYNAMIC Takım Kaptanı Ahmet Selçuk Güler, geliştirdikleri aracın su altı denemelerinde başarı sağladığını vurguladı. Berat İğde, Enes Can Sarıkaya, Oğuzhan Kaan Danabaş, Özhan Utku isimli öğrencilerin görev aldığı takımın akademik danışmanlığını Doç. Dr. Emre Arslan yapıyor.

Öğrencilerden Nükleer Proje
TEKNOLOJİ
Öğrencilerden Nükleer Proje
  • Son dönemlerde üzerinde daha fazla çalışmanın yapıldığı İSAA’lar askeri ve sivil amaçlı kullanım alanlarına sahip. Bu araçlar, su altı inşaat çalışmaları, arama-kurtarma, su altı boru ve kablo sistemlerinin döşenmesi ve kontrolü, batık kurtarma, köprü ayakları kontrolleri, balık ve tür araştırmaları, su altı enerji santralleri, naaş ve delil çıkarma, su altı olay yeri inceleme gibi özellikli alanlarda görev alıyor.

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