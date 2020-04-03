Teknoloji Öğrencilere uzaktan eğitimde kodlama öğretiliyor
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Öğrencilere uzaktan eğitimde kodlama öğretiliyor

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV), vakfa bağlı okullarda "Online Maker Atölyeleri" aracılığıyla verilen eğitimlerle okul kültürünün evlere taşındığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
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İELEV'den yapılan açıklamada evde kalınan dönemin en verimli şekilde kullanılması için İELEV Okullarının, anaokulundan itibaren başlattığı kodlama ve STEM derslerini artık uzaktan eğitimle vereceği belirtildi.

DHA
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Online eğitimlerde destekleyici ve uygulamalı derslerin önemine değinilen açıklamada şunlar ifade edildi:

"Bilim ve teknolojinin bir arada olduğu kodlama ve STEM eğitimleriyle öğrenciler erken yaşta kendilerini geliştirerek geleceğe hazırlanıyor. Öğrenciler, kodlama dersi ile hayal edip, üretip, tasarlarken STEM uygulamalarıyla ise STEM'in açılımı olan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinde pozitif deneyimler yaşıyorlar. Böylelikle çocuklarda okul öncesi dönemde başlayan merak duygusu, akademik program ile de desteklenerek öğrencilerin teknolojik yenilikleri kavraması ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi sağlanıyor."

Açıklamada İELEV Okullarının, teknoloji ve "kendin yap" kültürünü birleştiren bu sistemle çocukların tüketken değil, üretken birey olmalarının desteklendiği kaydedildi.

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