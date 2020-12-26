Okullarda Zyxel Networks ile hibrit eğitim hazırlıklarını tamamlıyor

Eğitim, koronavirüssalgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Her ülke bu dönemde öğrencilerin sağlığını korumak adına farklı önlemler almayı tercih ediyor. Ülkemizde ise virüsün seyrine göre yüz yüze eğitim yerini hibrit ya da uzaktaneğitime bırakıyor.

Kesintisiz ağ bağlantıları ise hibrit eğitimin en önemli kriterlerinden biri olarak dikkat çekiyor. ZyxelNetworks, Türkiye'nin dört bir yanındaki çalışmalarıyla, okulların hibrit eğitime geçiş sürecinde gerek duyduğu ağ altyapılarını sağlayarak başarı hikayelerine imza atıyor.

Dünya ülkelerinin yarısından çoğu hibrit eğitime geçmeyi planlıyor

Uzaktan eğitim ile öğrencilerin bilgisayar, tablet gibi cihazlara ve hızlı bir internet bağlantısına ihtiyacı ortaya çıkarken, eğitim kurumları da sahip oldukları altyapıları güncelleme gereği duyuyor.

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Salgın sonrasında da hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimin bir araya geleceği hibriteğitimmodelinin hayatımızda kalıcı olması bekleniyor. UNESCO, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası’nın Nisan ayında gerçekleştirdiği ve 149 ülkeyi kapsayan ortak çalışmasına göre, okulların yeniden açılmasında ülkelerin yüzde 90’ı uzaktan eğitime devam edeceğini, yarıdan fazlası ise hibrit eğitim yaklaşımını benimsemeyi planladıklarını belirtiyor.

Zyxel Network

Eğitim kurumlarının hibrit modele geçmeleri için nasıl bir ağ altyapısına ihtiyaç var?

Eğitim kurumlarının bu süreçte hibrit eğitimi uygulayabilmesi için teknik ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Uzaktan bağlanan öğrenci sayısının çokluğunun ağ performansını olumsuz etkilememesi için yüksek kapasite beklentisinin karşılanması gerekiyor. Bunun için kararlı bir ağ yapısı sağlayacak, yüksek bant genişliğini destekleyecek modem, router ve switchler kullanılırken, ağ kapsamının tüm okula yayılabilmesi için iyi bir kablolama yapılması, gerekirse elektrik şebekesi üzerinden yüksek hızlı ağ bağlantısı sunan PoE cihazları ve kablosuz erişim için access point’ler kullanılması gerekiyor.

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Türkiye’nin farklı bölgelerindeki okulların altyapısını kuran Zyxel, başarı hikayeleri yazıyor

Tüm kablolu ve kablosuz ağ altyapısını iş ortaklarının desteğiyle yenileyen Zyxel Networks, bu çalışmalarda esnek bir ağ yapısı planlayarak işe başladı. 7/24 hizmet sunabilmek için yedekli bağlantılar kullanan şirket, okul öğrencilerinin, personelin ve misafirlerin kullandığı ağları birbirinden ayırarak, ağ performansını en üst seviyeye çıkardı.

Bulut destekli Zyxel cihazlarının kullanıldığı kurulumlar sayesinde eğitim kurumlarının ağlarında uzaktan kontrol ve yönetim, ağı büyütme ve değişiklik yapma gibi işlemler pratik hale gelirken, önemli bir maliyet avantajı ortaya çıkartıldı. Zyxel Networks’ün Türkiye’nin dört bir yanındaki eğitim kurumlarını kapsayan bu çalışmaları, hibrit eğitim dönemine geçiş açısından çarpıcı başarı hikayelerine dönüştü.