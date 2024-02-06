OMIX X5: Fiyatı ve performansıyla üst seviyeyi zorluyor

Singapurlu telefon üreticisi Omix firması, geliştirdiği ürünlerle her geçen gün sektördeki yerini sağlamlaştırma devam ediyor. Şirketin giriş, orta ve üst sevi olarak bu güne kadar çıkardığı telefonlar, özellikle fiyat-performans bakımından kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Omix’in geliştirdiği ve özellikle giriş seviyesindeki çocuklara hitap eden Omix X5, içeriği bakımından orta seviyeyi zorlayan bir performans ortaya koyuyor.

Daha çok günlük hayatta YouTube videoları izleyip, oyun oyanarak vakit geçiren çocuklar için 6,56 inç HD+ ekrana sahip Omix X5, daha akıcı bir performans sunabilmek için 90Hz yenileme hızıyla kullanıcısını cezbediyor. Fotoğraf konusunda da oldukça iddialı olan cihaz, 50MP+2MP arka ve 8MP kamerasıyla tüketicilere net ve canlı kareler yakalama fırsatı sunuyor. Güçlü bir işletim sistemi ve depolama alanına sahip Omix X5’te 4GB RAM+128 GB’lik çakılı hafıza bulunuyor. Tüm bu işleri yapabilen ve çocukları yarı yolda bırakmayan cihazda 5000 mAh’lık batarya var. Cihazdaki en dikkat çeken özelliklerden biri de, Ultra Güç Tasarruf Modu aktif hale geldiğinde cihaz arka planda çalışan uygulamaları kısıtlayarak şarjı verimli hale getirerek kullanıcılara yüksek performans imkanı sunuyor.