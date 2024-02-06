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Teknoloji

OMIX X5: Fiyatı ve performansıyla üst seviyeyi zorluyor

Singapur merkezli telefon üreticisi Omix, geliştirdiği cihazlarla her yaştan kullanıcıya hitap ediyor. Şirketin giriş seviyesi kullanıcılar için ürettiği Omix X5, fiyatı ve performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Abdulkadir Önder
Abdulkadir Önder
17:09 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 17:11 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Omix X5
Omix X5

Singapurlu telefon üreticisi Omix firması, geliştirdiği ürünlerle her geçen gün sektördeki yerini sağlamlaştırma devam ediyor. Şirketin giriş, orta ve üst sevi olarak bu güne kadar çıkardığı telefonlar, özellikle fiyat-performans bakımından kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Omix’in geliştirdiği ve özellikle giriş seviyesindeki çocuklara hitap eden Omix X5, içeriği bakımından orta seviyeyi zorlayan bir performans ortaya koyuyor.

Kamerası, işletim sistemi ve bataryası ile şüpheye yer bırakmıyor

Daha çok günlük hayatta YouTube videoları izleyip, oyun oyanarak vakit geçiren çocuklar için 6,56 inç HD+ ekrana sahip Omix X5, daha akıcı bir performans sunabilmek için 90Hz yenileme hızıyla kullanıcısını cezbediyor. Fotoğraf konusunda da oldukça iddialı olan cihaz, 50MP+2MP arka ve 8MP kamerasıyla tüketicilere net ve canlı kareler yakalama fırsatı sunuyor. Güçlü bir işletim sistemi ve depolama alanına sahip Omix X5’te 4GB RAM+128 GB’lik çakılı hafıza bulunuyor. Tüm bu işleri yapabilen ve çocukları yarı yolda bırakmayan cihazda 5000 mAh’lık batarya var. Cihazdaki en dikkat çeken özelliklerden biri de, Ultra Güç Tasarruf Modu aktif hale geldiğinde cihaz arka planda çalışan uygulamaları kısıtlayarak şarjı verimli hale getirerek kullanıcılara yüksek performans imkanı sunuyor.

Türkiye’de piyasaya sunduğu cihazlarla pazarda adından söz ettiren Omix, telefon dışında geliştirdiği mobil ürünler ve aksesuarlarla da dikkatleri çekiyor.

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#android
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