Teknoloji Oneplus telefonlarda bütün uygulamalara karanlık mod uygulaması geliyor
MOBİL DİĞER

Oneplus telefonlarda bütün uygulamalara karanlık mod uygulaması geliyor

OnePlus geliştiricileri, OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro için yeni bir OxygenOS beta sürümü yayınladı. Yayınlanan sürüm, Çinli teknoloji üreticisinin üzerinde çalıştığı zorunlu karanlık mod özelliğini gün yüzüne çıkarttı.

Haber Merkezi Diğer
Oneplus
Oneplus

Android işletim sisteminin açık kaynak kodlu oluşu, akıllı telefon üreticileri için onlarca avantaj sağlıyor. Bu avantajların başında ise özelleştirilen Android arayüzleri geliyor. Bugün pek çok akıllı telefon üreticisi, müşterileri için farklı bir Android deneyimi sunan arayüzler sağlıyorlar ve bu çalışmaları sürdüren şirketlerden bir tanesi de Çinli teknoloji üreticisi OnePlus.

OnePlus, müşterilerine "OxygenOS" olarak isimlendirilen bir arayüz sunuyor. Kullanıcılar bu sayede, OnePlus geliştiricilerinin hazırladığı onlarca benzersiz özelliği deneyimleme imkanı buluyorlar. Şimdiyse OnePlus ekibinin üzerinde çalıştığı yeni bir özellik, sunulan yeni beta sürüm ile gün yüzüne çıktı.

Dark mode

OnePlus ekibi, kısa bir süre önce OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro kullanıcıları için OxygenOS Açık Beta 11'i yayınladı. Bu beta sürümün kodları üzerinde incelemeler yapan geliştiriciler, OxygenOS'un ilerleyen dönemlerde zorunlu karanlık mod özelliğine sahip olabileceğini ortaya koydu.

Karanlık mod, son birkaç yıldır bir furya haline geldi ve hemen her mobil uygulama, artık karanlık mod desteğine sahip. OnePlus kullanıcıları da bir süredir OxygenOS'un karanlık modunu zaten deneyimleyebiliyorlar. Peki OnePlus kullanıcıları zaten karanlık modu kullanabiliyorlarsa zorunlu karanlık mod ne anlama geliyor? Dilerseniz hemen, OxygenOS'un yaklaşmakta olan bu özelliğine yakından bakalım.

Karanlık mod özelliği geldin

Uygulamalara karanlık mod

OxygenOS'un zorunlu karanlık modu, telefonunuzu tam anlamıyla karartıyor. Diyelim ki kullandığınız bir uygulamanın karanlık modu yok. İşte OxygenOS'un zorunlu karanlık modu, bu desteğe sahip olmayan uygulamaların bile karartılması işlemini gerçekleştiriyor. OxygenOS'un yeni beta sürümünde kod incelemesi yapan geliştiriciler, bu özellikle ilgili bir de ekran görüntüsü almayı başardılar.

Webtekno'nun haberine göre, OnePlus ekibinin zorunlu karanlık mod özelliğini kullanıcılara ne zaman sunacağı şu an için bilinmiyor. Ayrıca bu özelliğin kapsamının ne kadar geniş olacağı da belirsizliğini koruyor. Hal böyle olunca da tüketicilerin bir süre daha bu özelliği beklemeleri ve OxygenOS'un kararlı güncellemelerini yakından takip etmeleri gerekiyor.

3.8 milyar sosyal medya kullanıyor
TEKNOLOJİ
3.8 milyar sosyal medya kullanıyor
Test sonucu belli oldu

Test sonucu belli oldu

Dün itibarıyla kendini karantinaya almıştı.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​Bakan Albayrak'tan KDV ve Ba-Bs açıklaması.
Kapılarına kilit vuruldu

Kapılarına
kilit vuruldu

​Tarihi çarşı uzun süre sonra ilk kez kapatıldı.
Onaylamıyorum

Onaylamıyorum

Bakan Selçuk, EBA TV'de yayınlanan görüntülerle ilgili konuştu.
Mucize bitki!

Mucize bitki!

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
Hastalar yerlerde!

Hastalar yerlerde!

​Avrupa'nın sağlık sistemi çöktü.
Yıllar sonra <br>kapısını çaldılar

Yıllar sonra
kapısını çaldılar

12 milyon kişiye bulaşan hastalığın aşısını bulmuştu
Merkel oturacaktı!

Merkel oturacaktı!

​Doktorunda korona tespit edilince karantinaya alınmıştı...
Gözler saat 19.00'da

Gözler saat 19.00'da

Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri kritik toplantıya başladı.
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Salgın ne zaman bitecek?

Salgın ne zaman bitecek?

​Üç ihtimal var.
İki banka<br>daha katıldı

İki banka
daha katıldı

​Ziraat ve Vakıf Katılım da paket açıkladı.
Korku filmi gibi

Korku filmi gibi

​Dünya tarihi günler yaşıyor.
Görülmemiş vurgun!

Görülmemiş vurgun!

Koronavirüs test kiti satıp milyonlar kazandı
Virüslü kafa

Virüslü kafa

EBA TV'deki başörtülü öğretmenden rahatsız oldu.
Sevindiren yağış

Sevindiren yağış

#EvdeKal'mak için bir nedenimiz daha var.
Karantinadan kaçıyordu

Karantinadan kaçıyordu

​Taksim İlkyardım Hastanesi'nde hareketli anlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.