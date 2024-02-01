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Teknoloji

Orada uzaylı var mı?

Türk astronot Alper Gezeravcı, canlı bağlantıyla öğrencilerle buluştu. Gezeravcı, Diyarbakır’daki lise öğrencisinin “Orada uzaylı var mı?” sorusuna “Uzaylı henüz görmedim ama görseydim ‘Furkan'ın sana selamını getirdim’ derdim” cevabını verdi.

04:00 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:21 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Abdullah Tivnikli Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle görüştü.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Abdullah Tivnikli Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle görüştü.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) canlı bağlantıyla, Diyarbakır, Abdullah Tivnikli Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle görüşerek, uzaylılardan kara deliğe, yer çekiminden ISS'ye kadar merak edilen soruları yanıtladı.


ARI GİBİ ÇALIŞIYORUZ

ISS'de, İngiltere'nin Greenwich noktasına göre zamanın ayarlandığını anlatan Gezeravcı, Türkiye'nin 3 saat kadar gerisinde olduklarını ifade etti. Gezeravcı, ISS'de şu anda 11 kişi olduklarını dile getirerek, herkesin, kendi programına göre, adeta "arı kovanının içindeki arılar gibi" hareket ettiğini belirterek deney ve çalışmalarını hayata geçirdiğini söyledi.


ÖĞRENİRSEM PAYLAŞIRIM

Bir öğrencinin "Orada uzaylı var mı?" sorusunu Gezeravcı, “Uzaylı henüz görmedim ama görseydim 'Furkan'ın sana selamını getirdim' derdim. Herhalde o zaman bana bir şey yapmazdı. Seni bütün arkadaşların gibi buradaki uzaylılar da seviyor olabilir. Ben de uzaylıların varlıklarını merak ediyorum. Öğrenirsem farklı bir şey, dönüşte sizinle de paylaşacağım” şeklinde yanıtladı.


Alper Gezeravcı gelecek nesle ilham olacak
Alper Gezeravcı gelecek nesle ilham olacak

Mars’ta uçan ilk helikopterin takım lideri olan Filistinli NASA Mühendisi Loay Elbasyouni, “Türkiye iyi bir uzay programına sahip. Daha önce çok sayıda uydu gönderdiler. Şimdi de astronot Alper Gezeravcı’yı gönderdiler. Gelecek nesillere örnek olacak. Aslında uzay çalışmaları yapanlar gelecek için bir mum yakıyor “ diyor. Bir yıldır Gazze’de yaşayan ailesini göremeyen Loay Elbasyouni, pek çok yakınını şehit vermiş. Elbasyouni şunları söylüyor: “Geçen gün öğretmenim ilacı olmadığı için öldü. Amcam okulun yakınında oturuyordu. Okulu bombaladıkları sırada öldü. Kuzenim ailemin ihtiyaçlarını karşılıyordu. O da öldü. Olanları açıklamak için ‘Savaş suçu’ demenin yeterli olduğunu düşünmüyorum.”

#Alper Gezeravcı
#uzay
#Uluslararası Uzay İstasyonu
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