Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) canlı bağlantıyla, Diyarbakır, Abdullah Tivnikli Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle görüşerek, uzaylılardan kara deliğe, yer çekiminden ISS'ye kadar merak edilen soruları yanıtladı.
ARI GİBİ ÇALIŞIYORUZ
ISS'de, İngiltere'nin Greenwich noktasına göre zamanın ayarlandığını anlatan Gezeravcı, Türkiye'nin 3 saat kadar gerisinde olduklarını ifade etti. Gezeravcı, ISS'de şu anda 11 kişi olduklarını dile getirerek, herkesin, kendi programına göre, adeta "arı kovanının içindeki arılar gibi" hareket ettiğini belirterek deney ve çalışmalarını hayata geçirdiğini söyledi.
ÖĞRENİRSEM PAYLAŞIRIM
Bir öğrencinin "Orada uzaylı var mı?" sorusunu Gezeravcı, “Uzaylı henüz görmedim ama görseydim 'Furkan'ın sana selamını getirdim' derdim. Herhalde o zaman bana bir şey yapmazdı. Seni bütün arkadaşların gibi buradaki uzaylılar da seviyor olabilir. Ben de uzaylıların varlıklarını merak ediyorum. Öğrenirsem farklı bir şey, dönüşte sizinle de paylaşacağım” şeklinde yanıtladı.