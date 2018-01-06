Otomotiv devleri sürücüsüz araç teknolojisi için anlaştılar

Otonom araç teknolojisi gün geçtik hayatıma entegre olmaya başladı. Bildiğiniz gibi bu yıl elektrikli otomobil satış rakamları benzinli ve dizel otomobil satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Yakın gelecekte ise bu rakamın katlanarak ilerlemesi bekleniyor.

Elektrikli otomobillerle birlikte büyük bir yol kat eden sürücüsüz otomobil teknolojisi ise 2020 yılında tam manası ise kullanıma sunulması planlıyor. Aurora Innovation adındaki oto pilot sürüş teknolojileri şirketi ise dünyanın önde gelen otomotiv devleri ile anlaşmalarını tamamladı. Yapılan anlaşmalara göre bu devleri sürücüsüz otomobillerle buluşturmayı hedefliyor. Bu şirketler arasında ise Volkswagen ve Hyundai yer alıyor.

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Alman otomotiv devi Volkswagen, Aurora Innovation şirketi ile birlikte yüzlerce aracını otonom teknolojisi ile buluşturmayı planlıyor.

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai ise 2021 yılına kadar ürettiği ticari araçları otonom teknolojisi ile donatmayı planlıyor. Hedefine ulaştıktan sonra ise diğer ürettiği araçlara sıra ile bu teknolojiyi uygulamayı planlıyor.

Otonom araç teknolojisinde oldukça başarılı bir yere sahip Aurora Innovation şirketinin kurucu ekibinde Google’ın eski otomobili ustası Chris Urmson ve Tesla oto pilot mimarı Sterling Anderson gibi isimler yer alıyor. Ayrıca şirketin bünyesinde UBER gibi teknoloji grupları da yer alıyor.