​Ozon Tabakası iyileşiyor

ULUSLARARASI EKİP ARAŞTIRDI

Bilim insanları, Ozon Tabakası’na zarar veren CFC (Klorofloro karbonlar) gazlarında sürekli bir düşüşün yeniden başladığını açıkladı. 2018’de yayınlanan atmosferik ölçümler, Doğu Çin’de yasadışı olarak CFC üretildiğini göstermişti. Ancak son çalışma, üretimin durduğunu ve Ozon Tabakası’nın iyileşme sürecinin yeniden başladığını ortaya koydu. Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından birkaç yıldır yürütülen araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı.

1987’DE PROTOKOL İMZALANDI

Sonuçlar, bir CFC türü olan trikloroflorometanın (CFC-11) küresel emisyonlarının, 2019’da CFC üretimine yönelik küresel yasakla tutarlı bir oranda azaldığını ortaya koydu. 1987’de kabul edilen Ozon Tabakası’nı İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü’ne 2019’da CFC’lerin üretimini önleyen uluslarası bir madde eklenmişti. Anlaşmayı Türkiye’nin de dahil olduğu yaklaşık 200 ülke imzalamıştı.

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HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bristol Üniversitesi’nden konuya ilişkin açıklama yapan atmosfer bilimcisi Dr. Luke Western, bu yüzyılın sonunda ozon tabakasının 1980’de görülen seviyelere geri dönmesinin umulduğunu açıkladı. Ozon tabakası, Güneş’ten gelen ultraviyole radyasyonun çoğunu emiyor ve atmosferin üst kısmında yer alıyor. Tabakanın zarar görmesi, UV radyasyonunun daha fazlasının yeryüzüne ulaşarak insanlara ve diğer canlılara zarar verebileceği anlamına geliyor.