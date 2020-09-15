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Teknoloji Pandemi Amazona yaradı 100 bin kişi daha işe alacaklar
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Pandemi Amazon'a yaradı: 100 bin kişi daha işe alacaklar

Online satış konusunda dünyanın bir numaralı markası olan Amazon insanların evde kalıp internetten alış veriş yapmasıyla karlılığını artırdı. Şirketin ABD ve Kanada'daki operasyonlarına destek olması için 100 bin kişiyi işe alacağı öğrenildi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Google gibi şirketler ilk defa küçülme eğilimi gösterirken Amazon bunun tam tersi bir süreci girdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, işe alınacakların paketleme, kargo ve sipariş takibi gibi operasyonel birimlerde istihdam edileceği belirtildi.

Açıklamada, yeni alınacak 100 bin kişinin dönemsel değil, yarı ve tam zamanlı olarak istihdam edileceği vurgulandı.

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Geçtiğimiz aylarda 175 bin kişiyi işe aldılar

Salgın döneminde market alışverişleri de dahil online alışverişe olan ilginin artmasıyla birlikte nisan ve haziran aylarında şirket gelirlerinin önemli ölçüde yükseldiği kaydedildi.

  • Amazon'un depolarını denetleyen Alicia Boler Davis, şirketin ABD'nin Detroit, New York, Philadelphia ve Louisville, Kentucky gibi işçi bulmasının zor olabileceği bazı şehirlerinde 1000 dolar işe başlama ikramiyesi teklif ettiği bilgisini paylaştı.

Şirket, nisan ve mayıs aylarında 175 bin personel alımı daha yapmıştı.

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