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Teknoloji

Penta Teknoloji'den 2023'ün ilk yarısında rekor kâr: Genel Müdür Fatih Erünsal'dan 'dijital dönüşüm' vurgusu

2023 yılının ilk altı aylık döneminde 7,2 milyar TL ciroya ulaşan Penta Teknoloji’nin brüt kârı 525,4 milyon TL’ye yükselirken, vergi öncesi kârı 215,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin rekor kâr elde etmesine ilişkin açıklamada bulunan Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, "Son derece başarılı finansal sonuçlara ulaşmamızda, şirketlerin dijital dönüşüm yatırımları ve bireysel müşteri segmentlerindeki talebin devam etmesi etkili oldu." ifadelerini kullandı.

18:58 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal

Başarılı bir satış dönemi geçiren Penta Teknoloji’nin ilk altı aylık konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 artışla 7,2 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK tutarı yüzde 66 artışla 368,5 milyon TL’ye ulaşan şirketin, marjı ise yüzde 5,1 oldu.


Erünsal: “Teknoloji ve bilişim sektörlerinde pazar payımızı sürekli artırıyoruz”


Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi: “2023 yılına güçlü bir başlangıç yaparak ilk çeyrekte ciroda ve kârlılıkta yakaladığımız ivmeyi, ikinci çeyrekte de devam ettirdik. Son derece başarılı finansal sonuçlara ulaşmamızda, şirketlerin dijital dönüşüm yatırımları ve bireysel müşteri segmentlerindeki talebin devam etmesi etkili oldu. Özellikle büyük veri, cloud, IOT, yapay zeka, verimlilik, otomasyon, e-ticaret, siber güvenlik, gaming ve abonelik bazlı tüketim odağındaki çözümlere talebin arttığını gözlemliyoruz. Penta Teknoloji olarak teknoloji ve bilişim sektöründe sermaye, pazar büyüklüğü ve kârlılık açısından hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi çözümlerle sektöre yatırım yapmaya ve pazar payımızı sürekli artırarak Penta markasına değer katmaya devam edeceğiz.”

#Penta Teknoloji
#Konsolide Ciro
#Dijital Dönüşüm
#e-ticaret
#Yapay Zeka
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