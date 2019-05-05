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Teknoloji Piyano çalan insansı robot ilgi odağı oldu
BİLİM

Piyano çalan insansı robot ilgi odağı oldu

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ev sahipliğinde 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında, bu yıl 8'inci kez düzenlenen 'Turkish Airlines Sciense Expo Bilim Festivali'nde, 'piyano çalan insansı robot' ilgi odağı oldu. Yazılımını geliştiren firma yetkilisi Ömer Çakıcı, "Bu robot insanlarla çalışmaya yatkın bir robot. Montaj ve benzeri işlemleri yapabiliyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bursa’da faaliyet gösteren ORC Firması’nın geliştirdiği robot, notaları eksiksiz bir şekilde çalıyor.
Bursa’da faaliyet gösteren ORC Firması’nın geliştirdiği robot, notaları eksiksiz bir şekilde çalıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Türk Hava Yolları’nın isim sponsorluğunda düzenlenen 8. Turkish Airlines Science Expo, TÜYAP Fuar Alanı'nda misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin ilgi odağı ise piyano çalan insansı robot oldu.

Bursa’da faaliyet gösteren ORC Firması’nın geliştirdiği robot, notaları eksiksiz bir şekilde çalıyor. Robotun çok hassas bir yapıya sahip olduğunu ve insanlarla kombinasyon halinde çalışabildiğini ifade eden firma yetkilisi Ömer Çakıcı, "10 yıldır bu işle uğraşmaktayım.

Robotik programlama ve bu tarz proje yönetimleriyle uğraşıyorum. Birçok robot markasıyla çalışıyoruz.

Bunlarla ilgili programlamalar yapıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz piyano çalan robot koloboratif robottur. Bu robot insanlarla çalışmaya yatkın bir robot. Montaj ve benzeri işlemleri yapabiliyor. Ayrıca savunma sanayisine yönelik olarak da çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz" diye konuştu.

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