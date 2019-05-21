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Teknoloji Plütonda bir yüzey-altı okyanusu olabilir
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BİLİM

Plüton'da bir yüzey-altı okyanusu olabilir

Gezegen bilimciler, yalıtıcı bir gaz katmanının, cüce gezegen Plüton'un buzlu yüzeyinin altında bir su okyanusunun oluşmasına imkan sağlamış olabileceğini ileri sürdü.

Haber Merkezi AA
NASA'nın New Horizons adlı uzay aracının, Temmuz 2015'te Plüton'a yakın geçişi sırasında çektiği yakın plan fotoğraflarda cüce gezegenin ekvator çevresinde Teksas eyaleti büyüklüğünde eliptik biçimli beyaz bir çanak tespit etti.
NASA'nın New Horizons adlı uzay aracının, Temmuz 2015'te Plüton'a yakın geçişi sırasında çektiği yakın plan fotoğraflarda cüce gezegenin ekvator çevresinde Teksas eyaleti büyüklüğünde eliptik biçimli beyaz bir çanak tespit etti.

Japonya'nın Hokkaido, Tokuşima, Osaka ve Kobe üniversiteleri, Tokyo Teknoloji Enstitüsü ile ABD'nin California Üniversitesinden bilim adamları, yaptıkları bilgisayar simülasyonlarında Plüton'daki düşük sıcaklık değerlerine rağmen, yüzeydeki buzul tabakasının altında gaz hidratlarından oluşan yalıtıcı bir katman olması halinde, cüce gezegende bir yüzey-altı okyanusunun oluşma ihtimalini belirledi.

NASA'nın New Horizons adlı uzay aracının, Temmuz 2015'te Plüton'a yakın geçişi sırasında çektiği yakın plan fotoğraflarda cüce gezegenin ekvator çevresinde Teksas eyaleti büyüklüğünde eliptik biçimli beyaz bir çanak tespit ettiğine dikkati çeken bilim adamları, "Sputnik Planitia" adı verilen bu çanağın konumu ve topografyası itibarıyla bir yüzey okyanusunu barındırabileceğini vurguladı.

Ancak Plüton'un çok soğuk olması nedeniyle böylesi bir okyanusun uzun zaman önce donacağı ve kapladığı havzanın düzleşeceğinin altını çizen araştırmacılar, okyanusun, yüzeydeki buz tabakasının hemen altında oluşan gaz hidratlarının ısı izolasyonu yaratarak su okyanusunun varlığını ve topografyasını korumasını sağladığı varsayımında bulundu.

Bilim adamları, benzer bir sürecin Güneş'e uzak ve az ısı alan diğer gezegen ve uydularda da yüzey altı okyanuslarının oluşmasını sağlayabileceğini belirtti.

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