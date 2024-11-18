Razer USB 4 Dock ile oyun alanları güçleniyor

Oyuncu ekipmanları üreticisi Razer, PC ekipmanları konusundaki gücünü Razer USB 4 Dock ile tekrardan hatırlatıyor. Yüksek performans için tasarlanan cihaz, yoğun oyun ve çalışma süreçlerinde hızlı veri aktarımını ve çift ekran kullanımını bir arada sunuyor. Razer’ın Dizüstü Bilgisayarlar ve Aksesuarlar Yöneticisi Travis Furst konuyla ilgili “Yüksek performanslı güç istasyonu konusunda yepyeni bir seviyeye ulaşıyoruz, Razer USB 4 Dock hem oyunculara hem de profesyonellere, dizüstü bilgisayara tek bir kablo ile son derece hızlı veri aktarımı ve çift monitör destekli 4K ekran çıkışı sunuyor” dedi.

Yüksek Hızda Bağlantı

En yeni USB 4 özelliklerine sahip olan Razer USB 4 Dock, USB 3.0 standartlarının sekiz katı olan 40 Gb/s'ye kadar aktarım hızı sunuyor. Bu hız fareler, klavyeler, kulaklıklar ve yayın aksesuarları gibi cihazların en yüksek performansta çalışmasına olanak veriyor. Ayrıca USB-C portu 100W'a kadar güç dağıtımını destekleyerek dizüstü bilgisayarların şarjının oyun veya yoğun çalışma süreleri boyunca yeterli kalmasını sağlıyor. Değişen teknoloji dünyasına uyum sağlayan Razer USB 4 Dock, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB A, USB C ve çeşitli boyutlardaki SD kartları destekleyen bağlantı noktaları ile kablosuz cihazlara olan güvenilirliği artıran ve olası kesintileri azaltan 2.4GHz bağlantısını da içeriyor. Üzerindeki bağımsız güç düğmesi sayesinde cihazlar, PC bağlantısı olmadan şarj edilebiliyor.

Çift Monitör Desteği

Razer USB 4 Dock, bir monitör için 4K 120Hz hızlı görüntü çıkışını desteklerken, ikinci bir 4K monitörü 60Hz’de çalıştırabiliyor. Bu özellik yüksek çözünürlüklü akıcı oyun deneyimini sağlarken, diğer işleri yapabilmek için ek bir monitörü de kullanabilme imkânı veriyor. Alüminyum kasası ve siyah veya Merkür beyazı seçenekleriyle Razer USB 4 Dock, herhangi bir kurulumu, yüksek performanslı bir oyun ve çalışma alanına dönüştürüyor. Tek bir kablo ile dizüstü bilgisayar ve çevre birimlerine güç veren Razer USB 4 Dock, oyun ve çalışma çözümlerine yeni bir boyut kazandırarak Razer'ın hem oyuncular hem de profesyoneller için yenilikçi teknolojide liderliğini bir kez daha kanıtlıyor.



