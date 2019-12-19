Rekabet Kurumu duyurdu: Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek.
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Türkiye'nin yerli arama motoru Yaani. Yaani, müşterileri internette gezinmelerini ve arama yapmalarını sağlayan yerli arama motorudur. Yaani ilk olarak yerel içeriklere öncelik verir. Yaanimüşterilerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişimesini ve merak edilen tüm sorulara yanıt bulmasını kolaylaştırır. Yaani’yi; Masaüstü veya Mobil Web tarayıcınız üzerinden https:www.yaani.com.tr adresine girerek ya da mobil cihazlarınıza Yaani uygulamasını Google Play ve App Store üzerinden indirerek kullanılabilirsiniz. Yaani, tüm operatör aboneleri tarafından kullanılabilir. Yaani uygulamasını tüm Android 5.0, iOS 10 ve üzeri işletim sistemlerine sahip mobil cihaz kullanıcıları indirip kullanabilirsiniz. Yaani , kullanıcıların sahip olduğu hızlı ve güvenli web gezinme deneyimini, Yaani'ye özel özelliklerle birleştirmektedir. Yaani'yi kullanan kullanıcılar önemli buldukları her şeye tek bir yerden erişim sağlayabilecekleri kişiselleştirilmiş bir internet deneyimine sahip olurlar.
Dünya genelinde ikinci en popüler arama motoru, çevrimiçi pazarda iyi bir yer edinen Microsoft’un Bing’idir. Daha iyi bir deneyim için kullanıcılara farklı araçlar sunan görsel bir arama motorudur. Bu alternatif arama motorunda arama sonuçları Yahoo! Search tarafından sağlanmıştır. Ana sayfasının hayvanlar, konumlar, spor yapan insanların resimleri gibi güzel duvar kağıtlarını gösteren ve sürekli değişen bir arka planı vardır. Video araması için, sunulan küçük resimlerden oluşan bir ızgarası vardır. Görüntüler üzerlerine geldiğinizde otomatik olarak tek tıklama ile aynı sayfada görüntüleyebilirsiniz.
Şayet aradığınız şey çevrimiçi gizlilik ise, DuckDuckGo sizin için Google’a en iyi alternatiftir. Sunduğu kullanıcı gizliliği nedeniyle hızla popülerlik kazanmıştır. Web sitesi sizi veya çevrimiçi etkinliklerinizi asla izlemiyor, bu da sizi izleyen hiçbir reklamın olmadığı anlamına geliyor. Dahası, temiz bir arayüze sahip ve Yahoo, Yandex ve diğer arama motorlarından gelen arama sonuçlarını listeliyor. Etkinliklerinizi özel tutmak için DuckDuckGo’nun tarayıcınıza uzantısını ekleyebilirsiniz. Google gibi bir arama motorunun tüm standart özelliklerini sunar.Ancak “bangs” adı verilen ve değinmeye değer harika bir özellik vardır. Şayet aramalarınızın başına ünlem işareti koyarsanız doğrudan Amazon, Wikipedia veya Youtube gibi diğer sitelerde arama yapmasını sağlayabilirsiniz. (örneğin: !a, !w, !facebook)
Yahoo, Google’dan daha uzun süredir var ve internet kullanıcılarının bir kısmı hala, günlük kullanım için Yahoo!Search arama moturunu kullanıyor. Üçüncü en popüler arama motoru olmasına rağmen, Bing ile çok farklı özelliklere sahip değil. Arama sonuçlarına bakmanın yanı sıra, bu Google alternatif arama motorunun size sunacakları çok şey var. Web portalı bir haber toplayıcı, bir e-posta servisi, çevrimiçi alışveriş merkezi, oyun merkezi, seyahat rehberi ve daha pek çok şey olarak hizmet vermektedir. Yahoo, yaklaşık 38 dili desteklemektedir ve Mozilla Firefox gibi tarayıcılar için varsayılan arama motorudur. Bağımsız bir arama motoru olmak yerine, Yahoo’nun web portalı spordan seyahate kadar göz atmaya değer çeşitli hizmetler sunmaktadır. Flickr, arama motoruyla bütünleştirildiğinden beri, daha iyi görüntü sonuçları sunar ve Yahoo Answer ve Yahoo Finance gibi bölümler birçok konuda bilgi kaynağıdır. Gizlilik alanında Yahoo! Google’dan daha iyi performans göstermeyi başarıyor.
Qwant, Fransa merkezli bir başka gizlilik odaklı arama motorudur. Web sitesi, aramalarınızı asla kaydetmediğinizi veya reklam hedefleme için kişisel verilerinizi toplamadığınızı iddia eder. Gizlilik odaklı bir arama sitesi olan Qwant, DuckDuckGo’ya benzer pek çok özelliği barındırıyor. Bunlardan biri, tıpkı “bangs” özelliğine benzeyen “Qwick Arama Kısayolları” olarak adlandırılıyor. Kullanıcı arayüzü oldukça hoş ve trend konularının yanı sıra ana sayfasında yer alan haberleri de organize bir şekilde göstermektedir. Aradığınız herhangi bir terim üç kategoride görüntülenecektir: Web, Haber ve Sosyal. Bu iyi sınıflandırılmış arama sonucu, sorgunuzu daha verimli bir şekilde yerine getirir. Müzik tutkunları için, bu site yapay zeka yardımıyla yeni müzik ve şarkı sözleri keşfedebileceğiniz özel bir bölüme sahip. Google alternatifi sizi takip etmediğinden kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayabilir, ancak bugünlerde birçok kullanıcı aşırı kişiselleştirmeden gelen “filtre balonundan” kaçmayı tercih ediyor, Qwant canlandırıcı bir deneyim sunabilir.
Daha önce Hulbee olarak bilinen Swisscows, gizlilik odaklı yaklaşımı sayesinde listedeki 5. sıraya yükseldi. Çocukları için çocuğa uygun arama sonuçları isteyen ebeveynler arasında oldukça popülerdir. Arama motorunda pornografik ve şiddetli içerik içeren dahili filtre geçersiz kılınamaz. Bu Google alternatifi, herhangi bir kişisel veriyi, IP adresini, arama sorgusunu veya diğer tanımlayıcıları saklamamakta, bu da Google dışındaki iyi arama motorlarından biri haline getirmektedir. En iyi yanı, sunucularının dünyadaki en katı gizlilik yasalarına sahip olan İsviçre’de olmasıdır. Sezgisel arama sonuçları için anlamsal bilgilere dayanarak veri çekmek için Bing’e güvenmesine rağmen Swisscows, reklamlarınızın yalnızca sorgunuza ve hedefinize göre hedef alınmadığı kendi reklam sistemine sahiptir. Swisscows’u sevmemin diğer bir nedeni, bir sorgu yazdığınızda sunduğu öneri etiketlerinin ızgarasıdır. Örneğin, Windows 10 yazmak, dizüstü bilgisayar, kurulum, uygulamalar, güncelleme, özellikler vb. gibi diğer kelimeleri önerir.
Search Encrypt, gizliliği ön plana çıkaran ve çevrimiçi etkinliklerinizin güvende kalmasını sağlayan bir meta arama motorudur. Web sitesi, aramalarınızı güvence altına almak için yerel şifrelemeyi kullandığından, kullanıcılar hakkında tanımlanabilir hiçbir bilgiyi takip etmediğini iddia ediyor. Arama sonuçları daha farklı arama ortakları ağından alınır. Search Encrypt, Google’a nispeten alternatif bir yöntemdir. Ayrıca kişiselleştirilmiş aramaların filtre balonunu önlemek için elinden gelenin en iyisini yapar. Her gün 23 milyondan fazla ziyaretçiye sahiptir. Bu alternatif arama motorunun en göze çarpan özelliği, yerel tarama geçmişinizin otomatik olarak sona ermesi ve 15 dakikada bir işlem yapılmadığında silinmesidir. Bu nedenle, başka birinin bilgisayarınıza erişimi olsa bile endişelenmenize gerek yok.
Ixquick, Google dışında kendi sonuçlarını gösteren bağımsız bir arama motoruydu. Google’ın arama sonuçlarını izlemeden eklemek için StartPage adlı başka bir arama motoru geliştirdi. Fakat 2009’da birleştirildiler ve şimdi StartPage markası altında faaliyet gösteriyorlar. Arama sonuçlarını çekmenin yanı sıra, web sitelerine güvenli ve anonim olarak göz atmak için proxy hizmeti sunar. Çerezsiz interneti tanıtmak için, çerez oluşturma ihtiyacını ortadan kaldıran özel bir URL oluşturucusuna sahiptir. Böylece ayarlarınızı gizlilik dostu bir şekilde kaydedebilirsiniz. Ayrıca, arama motorunun temasını değiştirebilirsiniz. Hava (varsayılan), Beyaz, Siyah, Gece (Karanlık Modu) ve diğer Klasik modları içerir.
Bu liste yer almayı hak eden bir başka meta arama motoru da SearX. İnterneti daha özgür ve merkeziyetçi kılmak amacıyla bu web sitesi verilerinizi toplamıyor ve çeşitli kaynaklardan tarafsız sonuçlar sunuyor. Google, Yahoo, DuckDuckGo, Wikipedia vb. gibi ünlüleri içeren sayısız kaynaktan arama sonuçlarını alır. SearX, açık kaynak kodlu bir Google alternatifidir. Herkese açık kaynak kodunun yanı sıra GitHub üzerinden geliştirilmere de açıktır. Hatta kendi meta arama motorunuz olarak özelleştirebilir ve sunucunuzda barındırabilirsiniz. Bu Google alternatifi, Tercihler bölümündeki ayarları, diğer arama motorlarında genellikle bulunmayan gelişmiş seçeneklerle değiştirmenize olanak sağlar. Torrent fanları, SearX arama motorunu çok sevecek, çünkü meta arama motoru aracılığıyla bir dosya ararken, kesin dosyalara mıknatıs bağlantıları bulmanızda size yardımcı olacaktır.
Yandex, ülkemizde yer alan arama pazarındaki payının %55-65’ine sahip, aynı zamanda Rusya’da çok popüler bir arama motorudur. Bunlara ek olarakta Avrupa’nın bazı bölgelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve dünyanın en büyük beşinci arama motoru olarak nitelendirilir. Yandex, muhtemelen mobil uygulamalar, tarayıcı, harita, çevirmen, analitik, bulut depolama ve hatta bir postalama servisi gibi benzer hizmetler sunan Google’ın en büyük rakiplerinden biridir. Bu hizmetler Yandex’i Google’a en iyi alternatif arama motorlarından biri yapmaktadır. Bu internet arama sitesi hoş bir görünüme sahip ve arama sonuçları sayfası Google’a benzer ancak daha temiz bir düzen içeriyor. Tıpkı Google’da olduğu gibi, resimlerde, videolarda ve haberlerde arama yapmanızı sağlar.
Bu alternatif arama motoru yalnızca gizlilik sorunlarını değil aynı zamanda sansürü de ele almaktadır. Gibiru, 2009’dan bu yana ücretsiz ve sansürsüz anonim arama sonuçları sağlıyor. Web sitesindeki sorumluluk reddi, Gibiru’nun arama sorgunuzu sunucularına kaydetmediğini ve aramaları yaptıktan birkaç saniye sonra kayıtların silindiğini de yazmaktadır. Tüm arama isteklerinizi bir proxy IP adresi üzerinden göndermek için, AnonymoX Firefox eklentisini, PROXY sayfasından indirebilirsiniz.Gizlilik ve sansür söz konusu olduğunda, bu Google alternatifi her ikisini de ele almak için düzgün bir iş yapıyor.
Google’ın bu alternatifi, yukarıda bahsettiğim en iyi Google alternatiflerinden biraz farklı. Bunların aksine Disconnect, sonuçları kendi sayfasında göstermez. Bunun yerine, sorgunuzu sunucularında yönlendirerek sizi anonim hale getirir ve daha sonra seçtiğiniz arama motorunda arama sonuçlarını görüntüler. Disconnect’in, arama yapabileceğiniz bir sayfanın bile bulunmadığı ve eklenmesi gereken bir tarayıcı uzantısı olmadığı göz önüne alınmıştır. Ayrıca Disconnect, gelirini birinci sınıf bir VPN servisinden kazanır. Böylece kullanıcılara sunulan arama sonuçları içinde reklam veya bağlı kod içermez.
Daha önce Ask Jeeves olarak bilinen Ask, basit bir soru ya da soru biçimli aramalar yapıldığı için birçok kişi tarafından sevilir. Soru olarak sorulmayan herhangi bir terim girerseniz, arama sonuçlarını döndüren ancak yine benzer sonuçları bir araya getiren bir arama motorudur. Birçoğunuz, geleneksel anahtar kelime arama yoluyla soruları cevaplayan web sitesinde Jeeves karakterini hatırlayabilirsiniz. Ask’ın arama sonuçları düzeni, Google aramasına oldukça benzer. Bu popüler arama motoru aynı zamanda sıkça sorulan ilgili soruları ve oldukça kullanışlı olabilecek tarafta cevaplarını da içermektedir.
ABD merkezli teknoloji devi Google ve servislerinde erişim sorunu yaşandı. Sorun kapsamında kullanıcılar arama motorunu kullanamadı. Google'a alternatif olacak, en iyi arama motorları listesini sizler için derledik.
Google çöktü kullanıcılar yeni arayışa girdi: İşte Google alternatifi en iyi 13 arama motoru
ABD merkezli teknoloji devi Google ve servislerinde erişim sorunu yaşandı. Sorun kapsamında kullanıcılar arama motorunu kullanamadı. Google'ın çökmesinin ardından kullanıcılar yeni bir arama motoru arayışına girdi. İşte alternatif olacak birçok arama motoru...
Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 27 Ocak mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.
TEKNOLOJİ
Google, Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfası çöktü: Resmi açıklama geldi