Rekabet Kurumu duyurdu: Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak

Yahoo, Google’dan daha uzun süredir var ve internet kullanıcılarının bir kısmı hala, günlük kullanım için Yahoo!Search arama moturunu kullanıyor. Üçüncü en popüler arama motoru olmasına rağmen, Bing ile çok farklı özelliklere sahip değil. Arama sonuçlarına bakmanın yanı sıra, bu Google alternatif arama motorunun size sunacakları çok şey var. Web portalı bir haber toplayıcı, bir e-posta servisi, çevrimiçi alışveriş merkezi, oyun merkezi, seyahat rehberi ve daha pek çok şey olarak hizmet vermektedir. Yahoo, yaklaşık 38 dili desteklemektedir ve Mozilla Firefox gibi tarayıcılar için varsayılan arama motorudur. Bağımsız bir arama motoru olmak yerine, Yahoo’nun web portalı spordan seyahate kadar göz atmaya değer çeşitli hizmetler sunmaktadır. Flickr, arama motoruyla bütünleştirildiğinden beri, daha iyi görüntü sonuçları sunar ve Yahoo Answer ve Yahoo Finance gibi bölümler birçok konuda bilgi kaynağıdır. Gizlilik alanında Yahoo! Google’dan daha iyi performans göstermeyi başarıyor.