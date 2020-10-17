Robot yunus gerçeğini aratmıyor

Bir teknoloji firmasının geliştirdiği robot yunus birçok yunusun hayatına pozitif etki edebilir. Gösteri parklarında izlediğimiz yunusların yaşam koşulları bir eleştiri konusuyken bu konuda çözüm de ABD'li bir firmadan geldi.

Birçok ülkede bu hayvanların bu şekilde kullanması engelenmişken çözüm ise yunuslara çok benziyen robotlar oldu.

Arşiv

Yunusların hareketlerini taklit edebiliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ve Hollywood'daki birçok filme robot hayvanlar sağlayan bir firma, robot yunus geliştirdi.

Bu robot yunusu ise ilk bakışta gerçeklerinden ayırt etmek imkansız. Uzaktan kumandayla çalışan mekanizması sayesinde birçok figürü gerçekleştirebilen robot yunusun fiyatı ise oldukça yüksek.

Bir robot yunus almak isteyenlerin 5 milyon doları gözden çıkarması gerekirken bu robotların çok uzun süre dayanabiliyor olması maliyeti düşüren etkenlerden biri.