Robot ve yapay zeka, son zamanlarda büyük çapta teknolojik gelişmeler gerçekleştiriyor. İnsanlıların faydası için üretilen bu teknolojiler, pek çok alandaki sorunları çözerken bazı mesleklerin de yerini alabiliyor. Çok uzak bir gelecek olmayan 2025’e kadar robotlar ve yapay zeka birçok mesleği insanların elinden alacak.

İşte robotların ele geçireceği meslekler:

1- Cerrahlık

Cerrahi amaçlarla kullanılan robotlar, özellikle minimal kesiklerle yapılan operasyonlarda veya vücudun hassas bölgelerinde yapılan ameliyatlarda cerrahlara oldukça yardımcı oluyor. Mutlak kesinlik sağlayan ve insan elinin titremesi, yorulması gibi sorunları ortadan kaldıran robotlar ameliyatların başarı ile sonlanmasına önemli katkılar sağlıyor. Robotlar birgün cerrahların yerini tamamen alır mı bilinmez ancak bugün onların yeteneklerini arttırdığı kesin.

2- Taksi şöförlüğü

Artık akıllı telefonlar ile taksi çağırabiliyor ve taksinin nerede olduğunu, uygulamalar aracılığıyla görmek mümkün. Uber ve Google bu hizmeti bir seviye daha ileri götürüp sürücüsüz taksi uygulaması üzerinde çalışıyor. Taksilerin sürücüsüz daha ekonomik olacağı fikri ile başlayan bu proje, ilk olarak İngiltere’de denenecek. Eğer uygulama yaygınlaşırsa taksiler daha uygun fiyatlı olacak. Ancak bu durum taksi şoförlüğü mesleği için bir tehlike haline gelecek.





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3- Süpermarket çalışanları





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Amazon'un açtığı marketlerde insan çalışmıyor.



Hepimiz sağlıklı ve taze yiyecekler tüketmek istiyoruz ve buna ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden süpermarketlerde rafları yeniden düzenleyen bir çalışanın işi bu iş için esastır. En iyi ürünleri aldığımızdan emin olmak için son kullanma tarihlerini gözden geçirir, malları yeniden düzenlerler.

Ancak yakında süpermarket çalışanları da teknolojinin ilerlemesinden dolayı işsiz kalabilir. Gelecekte bu çalışanlarla aynı temel işlevleri yerine getirebilen makineler ikame edilmiş olabilir. Ayrıca, mağazada yanlış olanları personele bildirebilirler. Mutsuz çalışanlarla daha fazla fiyatlandırma hatası ve argümana yer vermeyerek robotların da bu mesleği devralacağı teoriler arasında.



4- Müşteri Temsilcileri

Hepimiz konuşma botlarından haberdarız, çoktan duyduk ve şirketler tarafından gittikçe daha çok tercih edilen bir konuma geldiler. Temel olarak bu, yeni çalışanlara kapsamlı eğitim sağlamaya ihtiyaç duymadıklarından ve konuşma botları programlanabildiğinden, işverenler için yararlı bir seçenek olarak görülüyor.

Akıllı makineler hat üzerinde bekleyiş süresini azaltabilir, böylece müşteriler de bundan rahatlıkla faydalanabilirler. Genellikle olumsuz bir etkisi olan insan faktörünün bu alanda azaltılması, bu durumda hem şirketler hem de müşteriler için yararlı olabilir.

5- Fabrika işçileri

Çin’de bulunan fabrikalarda yapılmaya başlanan robotların, gelecekte insan gücünün büyük bir kısmını ele geçireceği öngörülüyor. Hatta ülkede sadece robot teknolojisinin kullanıldığı Dongguan adlı bir fabrika bile bulunuyor. Çin’de robotlara yapılan yatırımlar her yıl daha da artıyor. Yapılan açıklamalara göre yakın zamanda 30 bin işçinin yerini robotlar alacak.

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Apple üreticisi Foxconn şirketi de fabrika üretimlerinin %30’unun 5 yıl içinde robotlar tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı.

6- Resepsiyon görevlisi

Japonya'daki bir otelde çalışan robot resepsiyon görevlisi.

Japonya, sahip olduğu 250 bin endüstriyel robot ile dünyada otomasyonun öncülüğünü yapıyor. Bu sayının önümüzdeki 15 yıl içinde 1 milyona ulaşması bekleniyor. Japonya’da bulunan Henn-na Hotel, check-in kabul eden dinozor görünümlü robotları ve yüz tanıma özelliğine sahip anahtar sistemi ile tamamen otomatikleştirilmiş bir otel olarak hizmet veriyor Henn-na Hotel’in sahibi şirket Huisten Bosch’un CEO’su Hideo Sadawe, otomatik otelleri ile ilgili “Çalışanlar, robotlar nedeniyle işlerini kaybetmiyor, robotlar sayesinde rutin işler yerine, müşterilere daha iyi hizmet verilmesini sağlayacak işlere odaklanabiliyorlar” diyor. Sadawe, robot otellerin 2025’e kadar tüm dünyaya yayılacağını düşünüyor.

7- Pilotluk

Uzaktan kontrol edilebilen dronelar mümkünken ticari uçaklar neden olmasın?

Duke Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, Boeing pilotlarının uçakları yalnızca 7 dakika kontrol ettiğini, Airbus pilotlarında ise bu sürenin 3.5 dakikadan daha az olduğunu ortaya koydu. Günümüzde pilotsuz havalanan, seyir eden ve iniş yapan uçak teknolojileri mümkün olsa da, yolcuların pilotsuz bir uçağa güvenebilmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.