ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X oyuncularla buluşuyor

ASUS Republic of Gamers (ROG), Xbox ile iş birliğinde geliştirdiği yeni taşınabilir oyun cihazlarını tanıttı: ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X. Geliştirilmiş ergonomi ve oyuncu odaklı yazılım deneyimiyle dikkat çeken yeni cihazlar, Xbox ve PC oyunlarını bir araya getirerek taşınabilir oyun deneyimini ileriye taşıyor. Yeni seride; ROG Xbox Ally, enerji verimliliği yüksek AMD Ryzen Z2 A işlemcisiyle gelirken, ROG Xbox Ally X, yeni nesil AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemcisi ile üst düzey performans sunuyor. Her iki model de 2025 tatil sezonunda Türkiye dâhil seçili pazarlarda satışa sunulacak.

ROG Xbox Ally serisi, tamamen yeniden tasarlanan şasisiyle uzun süreli kullanımda maksimum konfor sunuyor. Xbox kablosuz kontrol cihazlarından ilham alınarak geliştirilen konturlu tutma alanları, özel dokular ve yenilenen avuç içi desteği, elde daha doğal bir tutuş sağlıyor. Ally X modelinde ayrıca, oyun içi titreşim deneyimini daha gerçekçi hale getiren impulse tetikleyiciler de bulunuyor. Bu özellik, Xbox kullanıcılarının aşina olduğu ve sevdiği bir detay olarak öne çıkıyor.