ROKETSAN Süpersonik Füze testi başarıyla geçti

ROKETSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze testi başarıyla tamamlandı. Füzenin üzerine "TCG Anadolu'ya selam olsun" yazılırken, ROKETSAN Genel Müdür Murat Ekici, “Güç birliği ile tam bağımsız milli teknolojilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

'TCG Anadolu'ya selam olsun'

Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ROKETSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze atış testini gerçekleştirdi. Test başarıyla sonuçlanırken, füzenin üzerine "TCG Anadolu'ya selam olsun" yazıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar paylaşımında, “TV Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi|TV Seeker-Headed UAV-122 Supersonic Missile Firing Test” ifadelerini kullandı.

'Bağımsız milli teknolojilerimiz için çalışmaya devam'