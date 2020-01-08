Teknoloji Samanyolu Galaksisinde dalga şeklinde devasa bir yapı keşfedildi
BİLİM

Samanyolu Galaksisi'nde dalga şeklinde devasa bir yapı keşfedildi

Samanyolu Galaksisi'nde dalga şeklinde devasa bir yapı keşfedildi

Gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'nde dalga şeklinde devasa bir yapı keşfetti. Harvard Üniversitesi Radcliffe Gelişmiş Araştırma Enstitüsünden astronomların yaptığı çalışmada, dalga biçimindeki bu devasa yapının, 400 ışık yılı genişliğinde olduğu, galaksi diskinin ortasından 500 ışık yılı aşağı ve yukarı uzandığı tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Samanyolu Galaksisi
Samanyolu Galaksisi

ScienceAlert'in haberine göre, Avrupa Uzay Ajansının (ESA) "Gaia" adlı yapay uydusunun, Samanyolu Galaksisi'nin haritasını çıkaran araştırmasından elde edilen veri, Gould Kuşağı'nın, 9 bin ışık yılı uzunluğunda toz ve gaz kıvrımının parçası olduğunu ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi Radcliffe Gelişmiş Araştırma Enstitüsünden astronomların yaptığı çalışmada, dalga biçimindeki bu devasa yapının, 400 ışık yılı genişliğinde olduğu, galaksi diskinin ortasından 500 ışık yılı aşağı ve yukarı uzandığı tespit edildi.

Samanyolu galaksisinde ilk defa görüntülendi
TEKNOLOJİ
Samanyolu galaksisinde ilk defa görüntülendi

"Radcliffe Dalgası" adı verilen yapı, "Samanyolu Galaksisi'nde keşfedilen en büyük gaz oluşumu" şeklinde nitelendirildi.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayınlanan keşifle ilgili bulgular, 235. Amerikan Astronomi Topluluğu toplantısında paylaşıldı.

Samanyolu Galaksisi'nde 3 bin ışık yılı genişliğinde parlak yıldızların oluşturduğu bant olan Gould Kuşağı ismini, Güneş'in de bulunduğu bu yerel sarmal kolu 1879'da keşfeden gök bilimci Benjamin Gould'dan alıyor.

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