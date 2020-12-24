Teknoloji Samsung bu kez de Apple ile dalga geçtiği Facebook gönderisini sildi
İNTERNET

Samsung bu kez de Apple ile dalga geçtiği Facebook gönderisini sildi

Samsung, iPhone 12'de kutudan şarj adaptörü çıkmamasıyla alakalı Apple ile alay ettiği ettiği sosyal medya gönderisini sildi. Şirketin Galaxy S21 ailesiyle birlikte kutudan şarj adaptörünü kaldıracağı konusu yeniden gündeme geldi.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung
Samsung

Samsung, iPhone 12'ye şarj cihazı eklemediği için Apple ile alay eden çeşitli sosyal medya gönderileri paylaşmıştı. Ancak yeni üst seviye akıllı telefonlarla birlikte aynı sistemi Samsung da uygulamaya başlıyor. Yani Galaxy S21 ailesiyle birlikte artık kutudan şarj cihazı ve kulaklık çıkmayacak gibi görünüyor. Bununla birlikte Ekim'de paylaşılan ve Apple ile alay eden Facebook gönderisi de silinmiş durumda.

Samsung'un Ekim'de şarj adaptörü konusunda yaptığı paylaşım bu şekildeydi.

Daha önce de yaşanmıştı

Bu aslında Samsung için ilk değil. Daha önce de Galaxy Note 10 konusunda da benzer durumlarla karşılaştık. iPhone X'da kulaklık çıkışı yer almadığı gerekçesiyle Apple'ı eleştiren şirket, daha sonrasında Note 10'da bu arabirimi kaldırdı ve yapılan paylaşımları sildi.

Elbette bunların hiçbiri Apple ile aynı şeyi yapmanın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Fakat Samsung'un birkaç ay önce eleştirdiği şeyi birkaç ay sonra kendisinin uygulaması ve eskiye dair paylaşımlarını silmesi sıkı kullanıcılar tarafından bile eleştirilmesine neden oluyor.

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