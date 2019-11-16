Savunma Sanayii Başkanı müjdeyi verdi: İşte Türkiye'nin üzerinde çalıştığı yapay zeka destekli sürü İHA'lar

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğin harekat ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA’ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:00 İHA'lar artık GPS olmayan ortamda da görev yapabilecek Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yapay zekâ destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlatıldığını açıkladı. BiP'te paylaş

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Geleceğin harekât ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zekâ destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA’ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık. pic.twitter.com/3tbSBAqKjl — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) November 16, 2019

Demir, "Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, haberleşmenin olmadığı durumda sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılacak, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedef vurulacak" diye konuştu.