Teknoloji Savunma Sanayii Başkanı müjdeyi verdi İşte Türkiyenin üzerinde çalıştığı yapay zeka destekli sürü İHAlar
BİLİM

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi: Türkiye'nin üzerinde çalıştığı sürü İHA'lar

Savunma Sanayii Başkanı müjdeyi verdi: İşte Türkiye'nin üzerinde çalıştığı yapay zeka destekli sürü İHA'lar

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA’ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapay zeka destekli sürü İHA'lar.
Yapay zeka destekli sürü İHA'lar.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğin harekat ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA’ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık" ifadelerini kullandı.

İHA'lar artık GPS olmayan ortamda da görev yapabilecek
OYNAT 00:00
İHA'lar artık GPS olmayan ortamda da görev yapabilecek
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yapay zekâ destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlatıldığını açıkladı.


Demir, "Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, haberleşmenin olmadığı durumda sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılacak, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedef vurulacak" diye konuştu.

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