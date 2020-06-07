Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesinin ilk yazılım paketini teslim ettik
BİLİM

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketini teslim ettik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, radar, elektro-optik ve diğer sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşacak Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketini Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim ettiklerini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
İsmail Demir, karasularımız ve sahillerimizin yerli sistemlerle artık daha güvenli olacağını söyledi.
İsmail Demir, karasularımız ve sahillerimizin yerli sistemlerle artık daha güvenli olacağını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Karasularımız ve sahillerimiz yerli sistemlerle artık daha güvenli olacak. Radar, elektro-optik ve diğer sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşacak Sahil Gözetleme Radar Sistemi projemizin ilk yazılım paketini Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik" ifadesini kullandı.

Sahil gözetleme radar sistemi

Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatıldı.

Proje sayesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk alanında olan Türk Deniz Karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölgesinde yeterli radar kapsaması sağlayarak, su üstü resminin oluşturulması ve otomatik tanımlama sistemleri, elektro-optik sistemler ve diğer kamu kurumlarının sistemlerinden alınan verilerle tanımlanmış deniz resminin oluşturulması amaçlanıyor.

SGRS projesi kapsamında, sensörler aracılığıyla elde edilen veriler ile kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen verilerin birlikte etkin bir şekilde kullanımını sağlamak amacı ile Sahil Gözetleme Bilgi Sistemi (SGBS) ve Deniz Bilgi Sistemi (DBS) ağları da oluşturuluyor. SGBS, oluşturulacak merkezler ve Sahil Gözetleme İstasyonları arasında bilgi paylaşımı için kullanılacak. DBS ise sivil/askeri kamu kurumları arasında bilgi paylaşımını hedefliyor.

Sahil Gözetleme Radar Sistemine temel harekat işlevlerini kazandıracak olan ilk yazılım bileşenleri Sahil Güvenlik Komutanlığına 2020 Mayıs ayı içinde başarılı bir şekilde teslim edildi.

Teslim edilen Grup-1 paketi, temelde radar ve kamera sensör kontrol, video dağıtım ve kayıt yeteneklerini içeriyor. Grup-2 ve Grup-3 ile ilave yetenekler kazandırılması planlanıyor. SGRS projesinde yazılım bileşenleri yerli ve milli olarak HAVELSAN A.Ş. tarafından geliştirilirken, radar ve elektro-optik sistemler ASELSAN tarafından üretildi.

Abone Ol Google News
Çiftçilerin kene endişesi

Çiftçilerin 'kene' endişesi

Öldürücülüğü koronavirüse göre 3 kat daha fazla.
Dünyada ağır bilanço

Dünyada ağır bilanço

Koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti.
Ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor

Ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İdlib açıklaması.
Yaz günü kara saplandılar

Yaz günü kara saplandılar

​Nemrut Gölü'nün yolunu tutan Bitlisliler şaşıp kaldı.
İstanbullunun <br>çilesi bitmiyor

İstanbullunun
çilesi bitmiyor

​Yine İSKİ borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Belediyeler CHP'li vekillerin çiftliği mi?

Belediyeler CHP'li vekillerin çiftliği mi?

​Lise mezunu Erdem'e 'özel eğitim' şirketi yöneticiliğinden maaş.
Rum Kesimi'nin ümidi Akıncı

Rum Kesimi'nin ümidi Akıncı

Taviz sözü alan ​Anastasiadis'in gözü kulağı seçimlerde.
Dünya evine giriyor

Dünya evine giriyor

Şehit Mustafa Cambaz'ın oğlu evleniyor.
Vodafone Park'ta <br>Fenerbahçe sürprizi

Vodafone Park'ta
Fenerbahçe sürprizi

Beşiktaş derbide sarı-lacivertlilere jest yapacak.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Yemen'deki <br>savaşın perde arkası

Yemen'deki
savaşın perde arkası

Ülkedeki son durumu akademisyen ve diplomatlar değerlendirecek.
Rezaletin fotoğrafı

Rezaletin fotoğrafı

​​Caddebostan Sahili'nde kalabalıktan geriye çöplük kaldı.
Giriş ve çıkışlar kapatılabilir!

Giriş ve çıkışlar kapatılabilir!

Vaka sayısının her geçen gün arttığı ilçede halk uyarıldı.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteoroloji 4 il için uyarı yayınladı.
Maaşını<br>onlara harcıyor

Maaşını
onlara harcıyor

Yasemin Öğretmen'den vatandaşlara çağrı var.
Trump 10 bin<br>asker istedi

Trump 10 bin
asker istedi

Trump ile Pentagon arasındaki gerilim sürüyor.
Antalya'da güneş çevresinde hale görenleri şaşkına çevirdi
Gündem

Antalya'da güneş çevresinde hale görenleri şaşkına çevirdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, güneşin etrafında oluşan hale, görenleri şaşırttı. Emekli öğretmen Veli Süer, "Kaş, Türkiye'nin ve Antalya'nın en nemsiz ilçelerinden. Nem oranı çok düşük. Buna rağmen çöl tozları ve yüksek nem bir araya gelince Kaş'ta nadir yaşanan gökyüzü olayı gerçekleşti" dedi.
Gümüşhaneli çiftçilerin 'kene' endişesi: Öldürücülüğü koronavirüse göre 3 kat daha fazla
Gündem

Gümüşhaneli çiftçilerin 'kene' endişesi: Öldürücülüğü koronavirüse göre 3 kat daha fazla

Türkiye'de kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının en çok görüldüğü yerler arasındaki Gümüşhane'de, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı Kelkit Vadisi’nde çiftçiler, endişe ediyor. Tarım alanlarının sürekli ilaçlandığı vadide çiftçiler, uzun kollu kıyafetler giyiyor, pantolonlarının paçalarını çoraplarının içine koyup önlem almaya çalışıyor. Uzmanlar, ölüm riski koronavirüse karşı 3 kat daha fazla olan kene ısırmalarına karşı tedbirli olunmasını istiyor.
Koronavirüsle ekonomisi derinden sarsılan Fransa yeni hayata alışmaya çalışıyor
Dünya

Koronavirüsle ekonomisi derinden sarsılan Fransa yeni hayata alışmaya çalışıyor

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa, Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor. Kıtada virüs kaynaklı ilk ölüm ve ilk vakalar Fransa'da görülürken, ülkede salgın Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldı. Ülke, salgın nedeniyle 1975'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.