Siber operasyonda 500 hesap incelendi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 872 operasyon düzenlendi. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 947 terör (PKK/KCK 209, aşırı sol 15, DEAŞ 106, FETÖ/PDY 617) 3 bin 358 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 106'sı düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 411 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 500 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 129 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.