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Siber saldırıya yerli kalkan:  500 binden fazla saldırı önlendi

Birçok ülkenin kabusu haline gelen siber güvenlik konusunda Türkiye önceden yaptığı yatırımların karşılığını alıyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli uygulamalarla 2017’den bugüne 500 binden fazla siber saldırının engellendiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Siber saldırıya yerli kalkan: ​500 binden fazla saldırı önlendi
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Devletlerin ve şirketlerin korkulu rüyası siber saldırılarla mücadele son hızla devam ediyor. Ülkemizde bu amaçla geliştirilen yerli sistemler sayesinde ciddi bir yol alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, alınan önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalarla 1 Ekim itibarıyla bu yıl 60 bin 795 siber saldırının engellendiğini belirterek, “2017-1 Ekim 2021 döneminde engellenen siber saldırı ise 502 bin 386’ya ulaştı” ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki uygulamalar ve denetimler hakkında bilgi verdi.

Adil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu

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7/24 İZLENİYOR

  • Karaismailoğlu, siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarına dikkati çekerek, “BTK bünyesinde kurulum çalışması tamamlanan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile USOM ve operatörler arasındaki iş ve işlemlerin 7 gün 24 saat kesintisiz izlenebilmesi ve gerekmesi halinde aksiyonların zaman kaybetmeksizin alınmasına imkan sağlandı” değerlendirmesini yaptı. Tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen AVCI, AZAD ve KASIRGA projelerinin ulusal siber güvenliğe çok önemli katkılar sağladığının altını çizen Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

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750 SAHTE KONFERANS

“Salgın sürecinde AVCI, AZAD ve KASIRGA adlı yerli ve milli uygulamalarımızla, yapay zeka teknolojileri kullanılarak 750 sahte konferans uygulaması servislerinde 31 bin 132 zafiyet tespit edildi. Pandemi ile alakalı 133 zararlı yazılım incelemesi ve 612 zararlı yazılım bilgisi SOME’lerle paylaşıldı. Kovid-19 konusunda 2 bin 392 zararlı dropper (asil zararlı yazılımı indiren küçük program) ve komuta kontrol engellendi. Verilerin uzman analistler tarafından daha verimli şekilde yönetilmesi ve tespit edilen siber güvenlik eksikliklerine ilişkin bilgilerin ilgili taraflara daha hızlı ulaştırılması için yerli ve milli KULE yazılımı da geliştirildi.”

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