Teknoloji Sıfır atık projesi ile ABDde ödül aldı
BİLİM

Sıfır atık projesi ile ABD'de ödül aldı

Türkiye Diyanet Vakfı Bornova Koleji öğrencileri, ABD'deki "Geleceğin Problemlerini Çözme Becerileri" konulu yarışmada, "Sıfır Atık Kesin Kazanç" projesiyle üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi AA
Yarışmadan ödülle dönen öğrenciler.
Yarışmadan ödülle dönen öğrenciler.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bornova Koleji öğrencileri, ABD'de düzenlenen "Uluslararası Geleceğin Problemlerini Çözme Becerileri" konulu yarışmada, "Sıfır Atık Kesin Kazanç" projesiyle dünya üçüncüsü oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nden esinlenerek yola çıkan öğrenciler, geri dönüşümü zor veya mümkün olmayan birçok ambalajlı ürünün yeniden dönüştürülebilir olmasına önem gösterdi.

Yarışmaya yaklaşık bir yıl hazırlanan öğrenciler, 33 ülke arasında üçüncülük ödülüyle yurda dönerek elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşıyor.

Okullarından iki takımın da Türkiye'deki yarışmada birinci olduğunu belirten Aksoy, "Daha sonra ABD'de ülkemizi temsil ettik. Yaklaşık 33 ülkenin katıldığı, 2 bin 500 öğrencinin yarıştığı Massachusetts Üniversitesinde yapılan yarışmada ülkemizi ve okulumuzu temsil ettik. 11 kişiden oluşan junior takımımız derece alamadı ama 8 öğrencimizin bulunduğu middle takımımız dünya 3'üncüsü oldu." dedi.

Paketli gıdaların yerini cam tabak ve şişelerdeki ürünler aldı

Bornova Koleji 7. sınıf öğrencisi Nisa Deren Doğan, elde ettikleri bu başarıdan dolayı arkadaşları gibi kendisinin de mutlu olduğunu belirtti.

Doğan, takım ruhunu çok iyi yakaladıklarını, okullarındaki uzmanların destekleri ile projeye hakim olmaları sayesinde emek vererek bu başarının geldiğini ifade etti.

Okullarının kantininde çok fazla paketli gıda ürünlerini gözlemlediklerine dikkati çeken Doğan, "Okul kantininde daha az paketli gıda satıldığını görmek istedik. Eğer paketli ürün kullanmak zorundaysak o paketin geri dönüştürülebilir olmasına önem gösterdik. Aşama aşama biz bu problemi okulumuzda çözdük. Okul kantinimizde artık cam kaselerin içerisinde tatlılar satılıyor bizim sayemizde. Limonatalar cam bardaklarda satılıyor. Cam bardak için bir miktar depozito ödüyorsunuz. Okulumuzun öğretmenler toplantılarında paketli gıdaların verilmesi yerine cam tabaklarda meyve ikramı yapılıyor." diye konuştu.

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Emine Erdoğan'ın projesi bize ilham oldu

Bu projeyi sadece kendi okullarıyla sınırlı kalmadan diğer okullarda da anlattıklarını ve İzmir genelinde etkili olduklarını aktaran Doğan, şunları söyledi:

"Projeye başlarken Emine Erdoğan'ın projesinden haberdardık. Onun projesi bize ilham oldu. Ülkemizde sıfır atığın büyük bir problem olduğunu ve gerçekten okulumuzdan başlayarak ülkemizde bu sorunu çözmemiz gerektiğini anlatan önemli projelerden biri."

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