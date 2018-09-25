Teknoloji Sigara içenleri yakalayacak
BİLİM

Microsoft ve Shell sigara içenleri yakalayacak!

Sigara içenleri yakalayacak

Shell, benzin istasyonlarında sigara içenleri tespit edecek yapay zeka sistemi için Microsoft ile el sıkıştı. Şimdilik Tayland ve Singapur’daki Shell istasyonlarında kullanılacak yapay zeka sisteminin ilerleyen dönemlerde tüm Shell istasyonlarında uygulanması planlanıyor. Peki, Microsoft'un yapay zekası sigara içenleri nasıl yakalayacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Microsoft'un yapay zeka sistemi sadece sigara içenleri tespit etmeyecek. Petrol çıkarmak için kullanılan ekipmanların bakım gerektirdiği durumları da tespit edecek.
Microsoft'un yapay zeka sistemi sadece sigara içenleri tespit etmeyecek. Petrol çıkarmak için kullanılan ekipmanların bakım gerektirdiği durumları da tespit edecek.

Benzin istasyonlarındaki uyarı ve güvenlik kameralarına rağmen yasağa uymayanlar için Shell ve Microsoft iş birliğine gitti. Shell istasyonları içerisinde veya yakınında sigara içenler, Microsoft’un yapay zekası tarafından tespit edilecek.

Peki, yapay zeka sigara içenleri nasıl yakalayacak?

Shell istasyonlarında kullanılacak yüksek çözünürlük sunan kameralardan elde edilen görüntülerin analiz edilmesi sistemine dayanıyor.

  • Microsoft'un sunduğu sistemde ise Microsoft'un yapay zeka destekli bulut hizmeti olan Azure IoT Edge kullanılacak. Böylece kameralardan elde edilen görüntüler buluta yüklenirken sistem tarafından otomatik olarak analiz edilecek ve sadece sigara içildiği yönünde izlenim uyandıran görüntüler buluta yüklenmiş olacak.

Sonrasında ise yapay zeka istasyon yöneticisine görüntüleri ve uyarı mesajını iletecek; hatta gerekli gördüğü hallerde pompaya benzin akışını otomatik olarak kesebilecek.

İki şirketin yapay zeka iş birliği sadece benzin istasyonlarıyla sınırlı değil. Shell'in sondaj çalışmaları sırasında ve petrol rafinerilerinde de Microsoft'un yapay zeka teknolojisi kullanılacak. Bu teknoloji ile ekipmanların bakıma ihtiyaç duyup duymadıkları veya hangi bölümde arıza yaşandığı gibi problemlere yapay zeka yanıt verecek.

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