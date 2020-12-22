Teknoloji SIM kartın yerini alacak eSIM 2021 yılında hayata geçiyor
İNTERNET

SIM kartın yerini alacak eSIM 2021 yılında hayata geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "eSIM" tanıtım programı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, eSIM teknolojisinin tamamen yerli ve milli imkanlarla yerli firmalar tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildiğini kaydetti.

Haber Merkezi İHA
E-Sim
E-Sim

Türkiye’nin eSIMteknolojisini tamamen yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden biri olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sözlerine şu cümlelerle devam etti:

  • Bu teknoloji yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak olan eSIM 2021 yılında hayata geçecek.

Yakın zamanda eSIM’in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde görmeye başlayacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, ayrıca eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağını belirtti.

Abone Ol Google News
SIM kartı tarih oluyor

SIM kartı tarih oluyor

eSIM 2021 yılında hayata geçiyor.
Trabzonspor çıkış arıyor

Trabzonspor çıkış arıyor

​Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor.
HDPli Aktürk tarafından ölümle tehdit edilen Sayan: Muhalifler niye bana yapılan saldırıyı kınamıyorsunuz?

​TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı.

Kısa sürede<br>neticelenecek

Kısa sürede
neticelenecek

​Sağlık Bakanı Koca'dan 'mutasyon' açıklaması.

Türkülere bile konu oldu

Türkülere bile konu oldu

​Dünyada dördüncü sırada olan köprü için geri sayım başladı.

Fahiş fiyata<br>geçit yok

Fahiş fiyata
geçit yok

​283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uyguladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.