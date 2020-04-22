Sinop’ta gerçek zamanlı cihazla kovid-19 tanısına başlandı

Sinop İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Usta konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Korana virüs (Kovid-19) şüphesi ile hastalardan alınan örnekler pandemi sürecinin başlangıcında Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarında sonuçlanıyordu.
Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarında Covid-19 testleri üzerinde çalışmalar başlatıldıktan sonra hastalardan alınan örnekler Samsun’a gönderilmeye devam etti. Ancak Sinop Üniversitesi tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine tahsisi gerçekleştirilen real-time PCR Cihazı, kovid-19 tanı testlerinin ilimizde de yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bugünden itibaren 48 saatte çıkan kovid-19 test sonuçları artık en geç 24 saat gibi kısa bir sürece tamamlanacaktır. 2 mikrobiyoloji uzmanı sorumluluğunda 6 teknisyen ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde kullanılmaya başlanan real-time PCR cihazı, güvenli tanı ve test özelliğiyle İlimizde salgının kontrol altına alınmasında etkili olacaktır” dedi.