Teknoloji Sivasta ortaokullar arası robot şenliği
BİLİM

Sivas'ta ortaokullar arası robot şenliği

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 'Ortaokullar Arası Robot Şenliği' düzenlendi. 4 kategoride 150 robotun katıldığı şenlikte öğrenciler geliştirdikleri robotları sergiledi.

Haber Merkezi DHA
Ortaokullar Arası Robot Şenliği
Ortaokullar Arası Robot Şenliği

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 'Ortaokullar Arası Robot Şenliği' düzenlendi.

Ortaokullar arasında 'Çocuklarımızın Hayallerinde Buluşalım' sloganıyla Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen Robot Şenliği'ne Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 4 kategoride 150 robotun katıldığı şenlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, şunları söyledi:

  • "Böyle bir tarihi mekanda, böyle bir atmosfer içerisinde çocuklarımızın geleceğe dair, hayallerini sergilemesi çok anlamlıdır. 100'üncü yılımızı özellikle eğitim anlamında nitelikli bir şekilde kutluyoruz. Özellikle 100'üncü yılın duygularını çocuklarımızın yüreğine kaydetmemiz lazım. Çünkü ecdadımızın o mücadelesi, o gayreti ve azminin ancak bu genç neslin yüreğine ülke sevdasını, bilim aşkı olması için hep beraber gayret göstermeliyiz"


Konuşmanın ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler tek tek stantları gezerek öğrencilerin yaptığı robotların gösterilerini izledi.

Mescid-i Aksaya baskın

Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrailli Bakan Ariel, fanatik Yahudileri toplayıp gitti.
10 terörist etkisiz hale getirildi

10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Şehidimizin kanı yerde kalmadı.
Listeyebir çizik daha

Listeye
bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranan terörist Lice'de öldürüldü.
Her yer <br>kırmızı beyaz

Her yer
kırmızı beyaz

İstanbul, Milli Takım için Türk bayrağına bürünecek.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

İzlandalı mevkidaşına 'Milli Takım' tepkisi.
Küre Dağları'na<br> yeni sertifika

Küre Dağları'na
yeni sertifika

​2000 yılında milli park ilan edilmişti.
ABD, Türk jetlerine dokunamaz

ABD, Türk jetlerine dokunamaz

Yaptırım gelse de hava kuvvetlerinin yol haritası hazır.
Altın alacaklar dikkat

Altın alacaklar dikkat

Kuyumcular uyardı: Biz bile anlamıyoruz.

Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

​CHP'nin İstanbul adayı öfke kontrolünü kaybetti.
Haber sitelerinden<br>servet kazanıyor!

Haber sitelerinden
servet kazanıyor!

Google'ı içerikleriyle besleyen gazetelerin 4.5 milyarlık gelirden kazancı ise: "0 (Sıfır) Dolar"
Doğu Akdeniz bir barış gölü olmalı

Doğu Akdeniz bir barış gölü olmalı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Doğu Akdeniz açıklaması.
Oylar nasıl çaldırılır?

Oylar nasıl çaldırılır?

​35 yıllık sandık başkanı 5 maddede açıkladı.
VIP işgaline<br>Atatürk kılıfı

VIP işgaline
Atatürk kılıfı

CHP 'it' skandalını örtmek için Atatürk'e hakaret yalanını ortaya attı.
Kuvvetli<br>yağış geliyor

Kuvvetli
yağış geliyor

​Meteoroloji 17 ili öğleden sonra için uyardı.
Süper Lig'e geliyor

Süper Lig'e geliyor

Galatasaray'a transferde Manuel Fernandes çalımı.
Baas yeniden<br> umut olabilir

Baas yeniden
umut olabilir

Zekeriya Kurşun, Ortadoğu'yu kuran ideolojileri anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.