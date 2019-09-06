Teknoloji Bakan Varank duyurdu Hedef başarıyla vuruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ BİLİM

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Bakan Varank duyurdu: Hedef başarıyla vuruldu     

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi" dedi.

Haber Merkezi AA
SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin görüntüsü yayımlandı.
SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin görüntüsü yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen füzeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Varank şunları kaydetti:

  • "Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından TSK için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi."

Ayrıca Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de teste ilişkin Twitter hesabından şunları paylaştı:

"SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı."

Türkiye'nin ilk seyir füzesinin atış denemeleri başarıyla gerçekleştirildi
OYNAT 01:23
Türkiye'nin ilk seyir füzesinin atış denemeleri başarıyla gerçekleştirildi
Savunma Sanayisi öncülüğünde TÜBİTAK tarafından TSK için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi.
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