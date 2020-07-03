Sosyal medyanın en sevilenleri belli oldu



Yeni normale hızlı bir giriş yaptığımız bu günlerde markalar, sosyal medyadaki varlıklarını güçlendirmek ve tüketicileriyle bağ kurabilmek için yoğun emek sarf ediyor. Geliştirilen iletişim stratejileri, düzenlenen kampanyalar, medya satın alma faaliyetleri derken liste epey uzun.

Normalleşme sürecinin artık başladığı Türkiye’de, markalar mesajlarını tüketiciye iletebilmek için günde yaklaşık olarak 66 binden fazla sosyal medya iletisi yayınlıyor. Böyle bir ortamda, dijitalde hangi markaların öne çıktığı ise merak konusu.

SocialBrands her ay sosyal medyanın en başarılı markalarını seçiyor.

Sosyal medyada temmuz ayının en iyileri: Netflix, Ziraat Bankası ve Baykar Savunma



1-30 Haziran dönemine ait verilere göre; Netflix sergilediği başarılı sosyal medya performansıyla SocialBrands Temmuz ayı Top100 listesinin zirvesinde yer alan marka oldu. Platformunda yer alan içerikleriyle ilgili yaptığı eğlenceli iletişimi ve “Dark” dizisinin 3. sezonuna dair tanıtım paylaşımları markayı öne çıkardı.

TEKNOLOJİ Sosyal medyayı en etkili kullanan markalar belli oldu

Tüm kanallarda düzenli takipçi artışı yakalayan ve ay boyunca etkileşim istikrarını sürdüren Ziraat Bankası listenin ikinci sırasında yer alırken, ürettiği teknolojilere ve faaliyetlerine ilişkin paylaşımlarıyla dikkat çeken Baykar Savunma Top100 listesinin üçüncü markası oldu.

SocialBrands Temmuz ayı Top100 listesinde ilk 10’da yer alan diğer markalar ise sırasıyla Türk Hava Yolları, English Home, Halkbank, Madame Coco, Beko, Doğtaş ve Kelebek Mobilya oldu.

53 bin sosyal medya hesabı, 1 milyon ileti ve 1 milyardan fazla etkileşim incelendi

Sosyal medya takip platformu BoomSonar tarafından sunulan SocialBrands Top100 listesi, her ay olduğu gibi Temmuz ayında da markaların performanslarını 30’dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendirdi. Liste, markalara ait 53 bin 354 hesaptan paylaşılan 1 milyon 996 bin ileti ve 1 milyar 799 milyon kullanıcı etkileşiminin SocialBrands algoritması tarafından teker teker incelenmesiyle hesaplanıyor.

Sosyal medyada en çok Babalar Günü iletişimi dikkat çekti

Yapı Kredi, hastalarına ve öğrencilerine bir baba gibi yaklaşan ve pandemi sürecinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu andığı duygusal reklam filmiyle dikkat çekerken, Türk Hava Yolları en uzun uçuşun hayatımız olduğunu vurgusuyla bu uçuşta bize kaptanlık yapan tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayarak yüksek beğeni topladı.

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Bridgestone’un #HadiBabaGeneYap etiketi ile Babalar Günü’ne özel bestelediği şarkı eşliğinde babalar ve çocukların eğlenceli görüntülerinin yer aldığı video içeriği ve Kiğılı’nın gençlere “Ne Yaparsın?” sorusunu sorarak eğlenceli çocukluk anılarını hatırlattığı reklam filmi öne çıkan içerikler arasında yer aldı.

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