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Teknoloji Sosyal mesafe uyarısı veren Mind The Gap adlı uygulama çıktı
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Sosyal mesafe uyarısı veren Mind The Gap adlı uygulama çıktı

Hack Partners adlı şirket tarafından geliştirilen Mind The Gap adlı sosyal mesafe uygulaması birçok şirkette kullanılmaya başlandı. Uygulama birbirine çok yakın olduklarını tespit ettiği çalışanları uyarıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uygulama birisi yaklaşınca uyarı veriyor.
Uygulama birisi yaklaşınca uyarı veriyor.

Mind The Gap, adı verilen uygulama çalışanları işyerinde güvende tutmak için Londra merkezli bir start-up olan Hack Partners tarafından şirketler için tasarlandı.

Teknoloji, kullanıcıların birbirine yakın olup olmadığını tespit etmek için ses ve Bluetooth sinyallerini kullanıyor.

  • Uygulamayı kullanmaya başlayan şirketlerin başında Network Rail gelirken şirket uygulamadan memnun olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada;
  • "Ofise geri dönmeyi planlamaya başladığımızda, çalışanlarımızı güvende tutmaya devam edebilmemiz için kesinlikle her şeye bakıyoruz." dendi.

Uygulamanın adı Mind The Gap

Uygulama nasıl çalışıyor?

Çalışanlar uygulamayı indirmeyi seçebilir ve hükümet yönergelerine uygun olarak istedikleri mesafeyi ayarlayabilir.

  • Daha sonra, uygulamanın başka bir kullanıcısı çok yaklaştığında bir bildirim alacaklar.

Mind The Gap, telefonlar arasındaki mesafeyi hesaplamak için duyulamayan ultra yüksek frekanslı sesler ve Bluetooth kullanır, bu nedenle çalışmak için aktif bir internet bağlantısı gerektirmiyor.

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