Teknoloji SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu daha gönderdi
BİLİM

SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu daha gönderdi

Dünyanın en ücra köşelerine bile internet erişimi sağlamak amacıyla ABD'li iş adamı Elon Musk tarafından uygulamaya konuşan Starlink projesi kapsamında 60 uydu daha uzaya gönderildi.

Haber Merkezi AA
Starlink projesi kapsamında uzaya toplamda 12 bin uydu gönderilmesi planlanıyor.
Starlink projesi kapsamında uzaya toplamda 12 bin uydu gönderilmesi planlanıyor.

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yolladı. Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, Starlink ağının 60 uyduluk bir grubunun, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldığı; uyduların yörüngeye başarıyla yerleştiği bildirildi.

SpaceX internet uydularını uzaya fırlattı
TEKNOLOJİ
SpaceX internet uydularını uzaya fırlattı

SpaceX 3 uyduyu uzaya daha fırlattı
TEKNOLOJİ
SpaceX 3 uyduyu uzaya daha fırlattı

Proje 2017'de tamamlanacak

  • SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60'ar uydudan oluşan 4 parti halinde toplam 240 uyduyu uzaya fırlatmıştı. Şirket, Starlink uydularıyla yörüngeye 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor.
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