Spotify skandalı: Kara para aklayıp, listeleri manipüle ediyorlar

Müzik dinleme platformu olarak bilinen Spotify'ın hazırladığı listeler ile ilgili ortaya atılan iddialar büyük bir skandalı da açığa çıkardı.

Spotify'ın yayınladığı 'en çok dinlenenler' listelerini hazırlayan editör Nazlı Yırtar ile ilgili Türkçe rap piyasasının bilinen isimleri sert açıklamalarda bulundu.

Listeleri kendi kişisel keyfine göre manipüle ediyor

Türkçe rapin en çok dinlenen isimlerinden biri olan Sahabe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yırtar'ın listeleri çok dinlenmeye göre değil kişisel zevkine göre oluşturduğunu belirtip kendisi gibi rapçilerin Yırtar'ı rahatsız ettikleri için listelere alınmadığını belirtti.

Sehabe'nin açıklamaları aşağıda. Kısaca kendisinin tüm emeklerine rağmen, Nazlı Hanımın egosu yüzünden hakkının yendiğini düşünüyor. pic.twitter.com/6cXFYB5NW7 REKLAM March 4, 2021

Başka bir rapçide bu konudan mağdur olduklarını belirtip Sahabe'nin iddialarına destek verdi:

Açıklamalara destek

'Listeleri hazırlayan kişi PKK sempatizanı'

Rapçilerin listelerde keyfi şekilde oynamalar yaptığını iddia ettikleri Nazlı Yırtar'ın yazılarına göz atıldığında karşımıza PKK sempatizanı bir figür çıkıyor:

Nazlı Yırtar'ın yazılarını yayınladığı Global Voices adlı sayfadaki profili

Sitede yayınlanan yazılarında Türkiye'nin PKK ile mücadelesi hakkında sert söylemlerde bulunan Nazlı Yırtar'ın yazılarında geçen bazı ifadeler şunlar:

Nazlı Yırtar'ın yazısında geçen ifadeler

Hem PKK'lı teröristler hakkında 'Kürt gerillalar' ifadesini kullanması hem de PKK ile mücadelede şehit olan Kürt askerlerin ailelerinin bayrakla tören istemediği iddialarını ortaya atması Yırtar hakkındaki soru işaretlerini doğruluyor.

Jüri koltuğuna oturan isimle ilgili iddialar gündemde.

'Terör örgütüne yakın rapçiler listelerde başa çıkıyor, şimdi de jüri üyesi oldular'

Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı ise bu konuya değindiği köşe yazısında yetkilileri uyarıp Acun Ilıcalı'nın tanıtımını yaptığı O ses Türkiye Rap adlı yarışmada jüri koltuğunda oturan Mero'nun nasıl Almanya'daki PKK yapılanması ile bağı olduğunu aktarıyor:

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'Önce kesin gerçeklerden başlayalım. Avrupa’da yaşayan Hüseyin Baybaşin, 90’ların karanlık atmosferinde PKK ve devletin içindeki hain bir organizasyonun “uyuşturucu trafiğini” yönetti. Sahip olduğu devasa serveti de tam olarak bu uyuşturucu ticaretine borçlu. Baybaşin ailesi, başta PKK’nın yayın organı MED TV olmak üzere pek çok PKK faaliyetinin sponsoru ve YPG’nin de en büyük destekçisi.

Gelelim ikinci gerçeğe. Almanya’da yaşayan ve bir altın nakliye aracını soyan Kürt rapçi Xatar, Almanya’da dört yıl hapis yattıktan sonra bir rap müzik firması kurar. Bu firmadan albüm çıkaran rapçiler kısa sürede devasa izlenme oranına ulaşırlar. Eno, Mero, Sero el Mero gibi rapçiler, spotify, youtube gibi platformlarda milyonlarca izlenme sayısına erişirler.'

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Algoritma ile oynayıp para aklıyorlar

Kılıçarslan'ın yazısında belirttiği başka bir detay ise PKK'ya yakın bu kişilerin hackerlar ile anlaşıp kara paralarını akladıkları yönünde:

' Almanya’da yaşayan Türk gazeteci İlhan Coşkun, rapçilerin spotify ve youtube üzerinden nasıl bu kadar çok izlendiklerini araştırırken hackerlara ulaşır. Hackerlar der ki “Xatar’ın rapçilerini dinletmek için bir düzeneğimiz var. Sen bize illegal şekilde 50 bin Euro verirsin, biz spotify dinlemelerini manipüle ederiz. Verdiğin 50 bin Euro’yu spotify sana 100 bin Euro “izlenme bedeli” olarak geri öder. Mis gibi “aklanmış, legal” paran olur.

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Şimdi netleştirelim: Para PKK’nın uyuşturucu ticaretinden geliyor. PKK’lı rap firması sahibi Xatar bu kara parayı spotify ve youtube üzerinden hackerlar marifetiyle legalleştiriyor. Tabii bu arada da “YPG’ye tam destek, o bizim tutkumuz” yahut “Asıl mafya devlettir, inanmazsan Baybaşin’e sor” gibi sözleri de milyonlarca dinlenen rap şarkılarının içine gömüyor. '