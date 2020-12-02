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Teknoloji Spotify Wrapped 2020 yılı özetine nasıl bakılır?
İNTERNET

Spotify Wrapped: 2020 yılı özetine nasıl bakılır?

Spotify, bu yıl sonu da özet niteliğindeki Spotify Wrapped sistemini başlattı. Böylece en fazla dinlenen şarkılar, sanatçılar ya da çalma listeleri görülebiliyor. Ayrıca uygulama üzerinden oluşturulan kartlar sosyal medya hesaplarında paylaşılabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Spotify
Spotify

Spotify, her sene sonu olduğu gibi bu yıl da 'en çok dinlenenler' listesini duyurdu. Şu anda isteyen her kullanıcı en çok dinlediği müziklere, podcast ya da çalma listelerine erişebiliyor.

Spotify 2020 Özeti nasıl bulunur?

SpotifyWrapped olarak isimlendirilen sistem, 2020 Özeti şeklinde de geçiyor ve yıl boyunca en fazla dinlenen içerikleri karşınıza getiriyor. Eğer siz de sene boyunca Spotify üzerinden en çok dinlediklerini merak ediyorsanız Spotifyuygulaması üzerinden ya da websitesinden hesabınızı girip görüntüleyebilirsiniz.

Spotify 2020 Özeti

Spotify 2020 Özeti'ni uygulama ya da web üzerinden oluşturabilirsiniz.

Ayrıca kullanıcılar çalma listelerine ek olarak favori sanatçı ya da albümlerini de yine buradan detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyor. Uygulama tarafından oluşturulan paylaşım kartlarıyla Facebook, Twitter, Instagram ya da Snapchat üzerinden de paylaşım yapabilirsiniz.

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