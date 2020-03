'Sultans of Türkiye' yeni robotuyla büyük ödülü kazandı Liseler arasında yapılan Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasının Türkiye ayağı 5-8 Mart tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 takımın yarıştığı organizasyonda, Siemens’in desteklediği Darüşşafaka Lisesi’nin robot kulübü ‘Sultans of Türkiye’, ‘Otonom’ ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi 09 Mart 2020, 15:12 Son Güncelleme: 09 Mart 2020, 15:18 DHA